Savaşçı 34. son bölüm izle: Bayrağa dokunan yanar! (Savaşçı 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Savaşçı 34. son bölümü dün akşam Fox TV ekranlarında izleyiciye heyecanlı anlar yaşattı. Sevilen dizinin bir önceki bölümünde Kuzgun'un kurduğu tuzak ile arabası takla atan Kopuz Albay'ın durumu herkesce merak ediliyordu. Albay Kopuz, arabanın içinde yaralı olsa da kendisini öldürmek için gelenleri teker teker haklar. Daha sonra ise Kuzgun'a sağ olduğunu gösterir. Bu olaya Pia sevinirken Roza ile Kuzgun albayın kolay lokma olmadığını anlar.

Savaşçı son bölümde heyecanla izlenen sahnelerde Cortes'in emri ile Kuzgun bu sefer başka bir planı ortaya koyar. Amaç, bölge halkını ayaklandırmak ve Türk büyükelçiliğine karşı yürüyüşe geçirmek. Kuzgun, Doktor ile ayaklanmayı sağlayarak büyükelçiliğe tehdit altına alır. Kapıyı kırıp içeri giren göstericilerden birisi Türk bayrağını indirmek için direğe tırmanır. Albay Kopuz'dan gelen emirle terörist emeline ulaşamadan Haydar Yüzbaşı tarafından indirilir. İşte o nefes kesen sahneler...

BAYRAĞA DOKUNAN YANAR!

SAVAŞÇI 34. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Albay Kopuz, Kuzgun’un suikast planıyla ile ölümle burun buruna gelmiştir. Kuzgun planı kusursuz işlediği için memnundur. Fakat gelişen beklenmedik durum Kuzgun, Pia ve Roza’yı şaşkına çevirir. Arabayı tarayan teröristleri öldüren Kopuz Albay, el bombası ile arabayı patlatıyor. Albayın öldüğünü sanarak sevinen Kuzgun ve Roza, Kopuz Albay'ın sesi ile şok oluyorlar.