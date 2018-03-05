Savaşçı 34. son bölüm izle: Bayrağa dokunan yanar! (Savaşçı 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Savaşçı 34. son bölümü dün akşam Fox TV ekranlarında izleyiciye heyecanlı anlar yaşattı. Sevilen dizinin bir önceki bölümünde Kuzgun'un kurduğu tuzak ile arabası takla atan Kopuz Albay'ın durumu herkesce merak ediliyordu. Albay Kopuz, arabanın içinde yaralı olsa da kendisini öldürmek için gelenleri teker teker haklar. Daha sonra ise Kuzgun'a sağ olduğunu gösterir. Bu olaya Pia sevinirken Roza ile Kuzgun albayın kolay lokma olmadığını anlar.
Savaşçı son bölümde heyecanla izlenen sahnelerde Cortes'in emri ile Kuzgun bu sefer başka bir planı ortaya koyar. Amaç, bölge halkını ayaklandırmak ve Türk büyükelçiliğine karşı yürüyüşe geçirmek. Kuzgun, Doktor ile ayaklanmayı sağlayarak büyükelçiliğe tehdit altına alır. Kapıyı kırıp içeri giren göstericilerden birisi Türk bayrağını indirmek için direğe tırmanır. Albay Kopuz'dan gelen emirle terörist emeline ulaşamadan Haydar Yüzbaşı tarafından indirilir. İşte o nefes kesen sahneler...
BAYRAĞA DOKUNAN YANAR!
"Bayrağa dokunan yanar!" #savaşçı pic.twitter.com/HAUUpQuUrI— Savaşçı (@savascifox) 4 Mart 2018
Albay Kopuz, Kuzgun’un suikast planıyla ile ölümle burun buruna gelmiştir. Kuzgun planı kusursuz işlediği için memnundur. Fakat gelişen beklenmedik durum Kuzgun, Pia ve Roza’yı şaşkına çevirir. Arabayı tarayan teröristleri öldüren Kopuz Albay, el bombası ile arabayı patlatıyor. Albayın öldüğünü sanarak sevinen Kuzgun ve Roza, Kopuz Albay'ın sesi ile şok oluyorlar.
“Kopuz’u harcamak için bu kadar çakal yetmez!” #savaşçı pic.twitter.com/91iwbQP0ei— Savaşçı (@savascifox) 4 Mart 2018
Kılıç Timi ve Türkmenler, Aybala, Çiğdem ve Kürşat yangından sağ çıkabilecekler mi diye endişeyle beklerken, Yüzbaşı Kağan yaptığı hamleyle onları alevlerin içinden kurtarmaya çalışır.
Bu arada Cortes, Türkiye’nin başını ağrıtmak için Kuzgun’a yeni bir görev verir. Kuzgun ve adamları yeni eylem için hazırlıklarını yaparken, karargaha sürpriz bir şekilde gelen ihbar Kılıç Timi’ni harekete geçirir. Bu göreve sivil gidecek olan Kılıç Timi, ülkenin her karış toprağını sonuna kadar savunmaya hazırdır.
Kılıç Timi, teröristlere izin vermeyecek. Haftaya görüşmek üzere! #savaşçı @savascifox pic.twitter.com/zeS3vbiIpP— FOX (@FOXTurkiye) 4 Mart 2018
SAVAŞÇI 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Savaşçı son bölümü dün akşam Fox TV'de heyecanla izlendi. Kopuz Albay'ın kurtulması ile rahat bir nefes alan Savaşçı hayranları, Türk bayrağı sahnesinde adeta nefeslerini tuttular. Emeline kavuşamayan teröristler, bu sefer ağır silahlar ile Kılıç Timi'ne karşı saldırıya geçer. Bu sahne ile biten son bölüm sonrasında Savaşçı yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Henüz yayınlanmayan yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
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