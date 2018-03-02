Savaşçı 34. yeni bölüm fragmanı izle: Kopuz Albay öldü mü? (Savaşçı son bölümde neler oldu?)

Savaşçı 34. yeni bölüm fragmanı heyecanla izlendi. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu'nun oynadığı ve özel harekat timi olan Kılıç Timi'nin ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alarak cansiperane savaşmalarını konu alan Savaşçı pazar akşamları Fox TV'de ekrana geliyor. Geçtiğimiz pazar günü yayınlanan Savaşçı son bölüm final sahnesinde Kopuz Albay'ın arabasıyla taklalar atmıştı. Daha sonra Kuzgun'un adamlarına verdiği talimat ile araba otomatik silahlar ile tarandı. İzleyicilerin soluklarını kesen sahnede Albay Kopuz yaşıyor mu, kurtuldu mu merakı içinde yeni bölüm fragmanı bekleniyordu. Savaşçı yeni bölüm fragmanı Albay Kopuz'un arabanın içinde hareketsiz olduğu sahne ile başlıyor. Daha sonra ise arabanın patladığı ve alevler içinde kaldığı görülüyor. Daha sonra ise Kopuz Albay'ın sesi ile emperyalist güçlerin esasında yaptığı en iyi şeyin bize düşman üretmek olduğu sözleri ile ekrana Kuzgun, Temo, Doktor, Tepegöz ve Roza gösteriliyor. Savaşçı 34. yeni bölümde en çok Albay Kopuz yaşıyor mu? Arabadan kurtuldu mu? sorularının cevabı merak ediliyor. İşte Savaşçı 34. yeni bölüm fragmanı...





SAVAŞÇI 34. YENİ BÖLÜM ÖZETİ Savaşçı yeni bölümünde yine nefesler tutuluyor! Albay Kopuz, Kuzgun’un suikast planıyla ile ölümle burun buruna gelmiştir. Kuzgun planı kusursuz işlediği için memnundur. Fakat gelişen beklenmedik durum Kuzgun, Pia ve Roza’yı şaşkına çevirir. Kılıç Timi ve Türkmenler, Aybala, Çiğdem ve Kürşat yangından sağ çıkabilecekler mi diye endişeyle beklerken, Yüzbaşı Kağan yaptığı hamleyle onları alevlerin içinden kurtarmaya çalışır. Bu arada Cortes, Türkiye’nin başını ağrıtmak için Kuzgun’a yeni bir görev verir. Kuzgun ve adamları yeni eylem için hazırlıklarını yaparken, karargaha sürpriz bir şekilde gelen ihbar Kılıç Timi’ni harekete geçirir. Bu göreve sivil gidecek olan Kılıç Timi, ülkenin her karış toprağını sonuna kadar savunmaya hazırdır. SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Kılıç Timi’nin destansı hikayesini anlatan Savaşçı’da olaylar hız kesmedi. Teröristlerin elinde kurtulan Galip'in durumu herkes tarafından merak ediliyordu. Kılıç Timi, son anda Galip'in imdadına yetişiyorlar. Kılıç Timi Yahya Batur’dan gelen istihbaratla Galip’i kurtarmak için yola çıkmıştır. Çeto ve adamları ellerinden kaçırdıkları Galip’in izini sürerken, Galip ölümle yaşam arasında ince bir çizgidedir. Zamana karşı yarışan Kılıç Timi’ni hiçbir engel durduramayacak ama Emre’ye gelen bir telefon onları zor durumda bırakacaktır.