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Savaşçı 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı yeni sezon yayın tarihi belli oldu!

DİZİ HABERLERİ  | 02.10.2018 09:06 | Son Güncelleme

Savaşçı 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Böylece Savaşçı yeni sezonu ne zaman başlayacak sorusu cevaplandırılmış oldu. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun oynadığı Savaşçı 3. sezon ilk bölüm fragmanında Kılıç Timi'nin hedefinde firari Kağan Bozok yer alıyor. Fragmanda Albay Kopuz'un "Kağan öldü mü?" sorusuna Yüzbaşı Haydar'ın "Hedef öldürüldü" demesi dikkatleri çekiyor ve merak uyandırıyor. Kağan öldü mü? Savaşçı yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Savaşçı yeni fragman

Savaşçı 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı yeni sezon yayın tarihi belli oldu!

Savaşçı 49. yeni bölüm fragmanı Fox TV tarafından yayınlandı. Hayranlarının uzun zamandır beklediği Savaşçı yeni sezonu başlangıç tarihi belli olmuş oldu. Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı Savaşçı sezon finalinde Yüzbaşı Kağan Bozok firari olmuştu. Savaşçı yeni sezon ilk bölüm fragmanında ise Kılıç Timi'nin hedefinde Kağan Bozok var. Kağan'ın yerini tespit eden Tim harekete geçiyor. Albay Kopuz ile Yüzbaşı Bozkurt arasında geçen konuşmalar merak uyandırdı. Kağan öldü mü sorusuna verilen Hedef öldürüldü cevabı acaba Kağan öldü mü dedirtiyor. Peki Savaşçı yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Savaşçı 49. yeni bölüm fragmanı...

SAVAŞÇI 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Fırat Albayram, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karacan’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisi 7 Ekim Pazar günü üçüncü sezonuyla FOX ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Yeni sezon çekimleri Ankara ve Eskişehir'de devam eden Savaşçı'nın 49. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanlar olan, “Bordo Berelilerin” hikayesini anlatan Savaşçı'nın 3. sezon fragmanında, Kılıç Timi'ndeki her Türk devletinden gelen askerler dikkat çekiyor. Türk birliği vurgusunun ön plana çıktığı yeni sezon fragmanında, Kılıç Timi Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ ANKARA VE ESKİŞEHİR'DE SÜRÜYOR

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Fırat Albayram, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karacan’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisinin çekimleri Eskişehir ve Ankara’da son hız devam ediyor.

savasci

SAVAŞÇI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Öldü sanılan Leyla’nın ortadan kaybolması kafaları karıştırır. Bu arada Kopuz Albay Leyla’yla ilgili önemli bilgilere ulaşır. Ancak Seyfi’den gelen bir istihbarat Leyla’nın başta Yüzbaşı Kağan olmak üzere, Kılıç Timi’ne saldırı planları içinde olabileceği ihtimalini yükseltir. Bağlantılı olduğu yapının yönlendirmesiyle harekete geçen Leyla, sonunda şeytani hamlesini yapar...

Leyla’nın bu hamlesi sadece Kağan’ın değil, Kutalmış Paşa, Albay Kopuz ve Kılıç Timi’nin diğer üyelerinin de hayatında büyük kırılmalara sebep olacaktır.

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