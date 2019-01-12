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Savaşçı 60. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Savaşçı neden yok? 13 Ocak Pazar Fox TV yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 12.01.2019 02:15 | Son Güncelleme

Savaşçı dizisinin 60. yeni bölümü uzun süredir merakla bekleniyor. Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan, adanmış kahramanlar olan “Bordo Bereliler”in hikayesini ele alan Savaşçı'nın yeni bölümleri Eskişehir'de çekildi. Peki Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Savaşçı bu hafta var mı? İşte Fox TV 13 Ocak Pazar yayın akışı.

Savaşçı 60. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Savaşçı neden yok? 13 Ocak Pazar Fox TV yayın akışı

Fox TV'nin sevilen asker dizisi Savaşçı 59. son bölümüyle Aralık ayında ekrana gelmişti. Ocak ayında ekrana ara veren Savaşçı'nın heyecan dolu 60. yeni bölümün yayın tarihi ise merak konusu oldu. Dizinin yayına ara verilse de, Savaşçı'nın yeni bölüm çekimleri Eskişehir'de kar altında yapıldı.

Savaşçı dizisinin 60. yeni bölümünün ise 27 Ocak Pazar akşamı yayınlanması bekleniyor. Fox TV'de ise 13 Ocak Pazar akşamı 20.00'de Çalgı Çengi İkimiz isimli Türk filmi, 00.45'de ise Tolgshow'un tekrarı yayınlanacak.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM ÇEKİMLERİ ZOR ŞARTLARDA YAPILDI
Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisinin çekimlerinde zorlu hava şartlarına rağmen oyuncular kar, kış tanımadı.

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1981 doğumlu, sevilen oyuncu Sarp Levendoğlu sette yeni yaşına merhaba dedi. Tüm çekim ekibiyle doğum gününü kutlayan oyuncunun, Eskişehir’in eksi dereceleri gösteren havasına rağmen mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kılıç Timi ve Türk Dünyası askerleri eğitim faaliyeti sırasında saldırıya uğramışlardır. Yüzbaşı Kağan’ın uçurumdan düşmesini son anda elini yakalayarak, engellemeye çalışan İlyas’ın gücü tükenirken, teröristler de ateş çemberini daraltırlar. Saldırının sonuçları Kutalmış Paşa, Albay Kopuz, Kılıç Timi ve Türk Dünyası’nın askerlerini derinden sarsarken, hayalini kurdukları Türk Birliği’nin de geleceğini etkileyecektir.

Bu arada Ruslara teslim edilen Karon’la ilgili gelişen beklenmedik bir durum karargahı alarma geçirir. Karon dünyada büyük yankı uyandıracak bir eylem peşindedir. Lazar ve Velid plan doğrultusunda sınır dışına çıkmaya çalışırken, Yüzbaşı Bahtiyar’ın da Azerbaycan’a gitmesi olayların seyrini değiştirecektir.


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