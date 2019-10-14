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Savaşçı 78. yeni bölüm fragmanı yaynlandı! Kılıç Timi, Markus'a karşı intikam peşinde! Savaşçı 77. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 14.10.2019 02:47 | Son Güncelleme

Savaşçı dizisi 4. yeni sezonu bomba gibi bir bölüme açtı. Savaşçı 77. son bölümüyle ekranlara geldi. Savaşçı'nın yeni sezon ilk bölümüne Kılıç Timi'ni yeniden bir araya getirme çabaları damga vurdu. Özel Kuvvetler Karargah’ı sahadan gelen kötü haberlerle harekete geçti. Savaşçı'nın 78. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kılıç Timi yeniden toparlanarak düşmanın üzerine saldırıyor. Markus'u yok etmek için harekete geçen time hain bir saldırı yapılıyor. İşte Savaşçı'nın 78. yeni bölüm fragmanı.

Savaşçı 78. yeni bölüm fragmanı yaynlandı! Kılıç Timi, Markus'a karşı intikam peşinde! Savaşçı 77. son bölüm izle

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisi merakla beklenen 4. yeni sezon 77. bölümüyle 13 Ekim Pazar akşamı ekrana geldi. Savaşçı'nın 78. yeni bölüm fragmanı da, son bölümün ardından Fox TV tarafından yayınlandı.

KILIÇ TİMİ MARKUS'A KARŞI İNTİKAM PEŞİNDE
Savaşçı'nın yeni bölümünde, Kılıç Timi yeniden bir araya gelerek Markus'a karşı saldırıya geçiyor.

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Albay İbrahim Kopuz, Markus'a meydan okuyarak "Seni elimle koymuş gibi buldum" diyor. Kılıç Timi ise Kartal Timi'ni pusuya düşürenlere karşı harekete geçiyor. Ancak Kılıç Timi'ne hain bir bombalı saldırı yapılıyor.

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SAVAŞÇI 77. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Özel Kuvvetler Karargah’ı sahadan gelen kötü haberlerle alarmdadır. Fakat yapılan bütün müdahaleler sonuçsuz kalır. Her yönden baskı altında olan General Ahmet Kutalmış, bu kez sınavların en büyüğüyle karşı karşıyadır. Türkiye'ye karşı kurulmuş olan bütün terör örgütlerini bir araya getirerek, büyük bir güç elde etme peşinde olan, uluslararası bir terör ağına karşı mücadele etmek zorundadır. Ancak Teğmen Çiğdem Ülgen’in fark ettiği önemli bir ayrıntı olayların seyrini değiştirir ve Albay İbrahim Kopuz, Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt başta olmak üzere, her biri başka bir tarafa dağılan Kılıç Timi’ni tekrar bir araya getirmek için hamlesini yapar. Türkiye için tehlikenin boyutu gittikçe yükselirken, Çiğdem Teğmen Kılıç Timi’ni harekete geçirebilecek midir?

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SAVAŞÇI'YA HANGİ YENİ OYUNCULAR KATILDI?
Savaşçı’nın yeni sezonunda usta oyuncu Zerrin Sümer, Yüzbaşı Haydar Bozkurt’un annesi Akkız adında bir yörük kadını olarak izleyiciyle buluşacak. Başarılı oyuncu Serkan Kuru, Astsubay Ali Çekiç karakteriyle Kılıç Timi’nin yeni başçavuşu olacak.

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Ogeday Girişken yeni sezonda Astsubay Demir Döğer olarak timin gözüpek askerleri arasında yerini alacak.

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Bahadır Buyruk, Astsubay Çavuş İlhan Yazır karakteriyle time katılırken, Gökçen Gökçebağ dizinin yeni kötü adamı Markus olarak izleyicinin karşısına çıkacak, güzel oyuncu Seçil Buket Akıncı ise Tümgeneral Ahmet Kutalmış’ın kızı Ayça olarak izleyiciyle buluşacak.

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Kılıç Timi 4. sezonunda, Türkiye'ye karşı kurulmuş olan bütün terör örgütlerini bir araya getirerek büyük bir güç elde etme peşinde olan, uluslararası bir terör ağına karşı mücadele etmek için harekete geçecek. Ancak örgütün yaptığı her hamle, tehlikenin ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu gösterirken, Kılıç Timi bu hamleleri bozacak ve ne pahasına olursa olsun, bu terör odaklarına aman vermeyecek.

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