Savaşçı 78. yeni bölüm fragmanı yaynlandı! Kılıç Timi, Markus'a karşı intikam peşinde! Savaşçı 77. son bölüm izle

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisi merakla beklenen 4. yeni sezon 77. bölümüyle 13 Ekim Pazar akşamı ekrana geldi. Savaşçı'nın 78. yeni bölüm fragmanı da, son bölümün ardından Fox TV tarafından yayınlandı.

KILIÇ TİMİ MARKUS'A KARŞI İNTİKAM PEŞİNDE

Savaşçı'nın yeni bölümünde, Kılıç Timi yeniden bir araya gelerek Markus'a karşı saldırıya geçiyor.



Albay İbrahim Kopuz, Markus'a meydan okuyarak "Seni elimle koymuş gibi buldum" diyor. Kılıç Timi ise Kartal Timi'ni pusuya düşürenlere karşı harekete geçiyor. Ancak Kılıç Timi'ne hain bir bombalı saldırı yapılıyor.

SAVAŞÇI 77. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özel Kuvvetler Karargah’ı sahadan gelen kötü haberlerle alarmdadır. Fakat yapılan bütün müdahaleler sonuçsuz kalır. Her yönden baskı altında olan General Ahmet Kutalmış, bu kez sınavların en büyüğüyle karşı karşıyadır. Türkiye'ye karşı kurulmuş olan bütün terör örgütlerini bir araya getirerek, büyük bir güç elde etme peşinde olan, uluslararası bir terör ağına karşı mücadele etmek zorundadır. Ancak Teğmen Çiğdem Ülgen’in fark ettiği önemli bir ayrıntı olayların seyrini değiştirir ve Albay İbrahim Kopuz, Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt başta olmak üzere, her biri başka bir tarafa dağılan Kılıç Timi’ni tekrar bir araya getirmek için hamlesini yapar. Türkiye için tehlikenin boyutu gittikçe yükselirken, Çiğdem Teğmen Kılıç Timi’ni harekete geçirebilecek midir?