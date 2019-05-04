Savaşçı'da Kılıç Timi'ne hain tuzak! Savaşçı 73. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı, 5 Mayıs Pazar akşamı 73. yeni bölümüyle ekranda olacak. Savaşçı yeni bölümde, Kılıç Timi ve Albay Kopuz'u zorlu bir görev bekliyor.

SAVAŞÇI 73. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Elsa sırtından vurduğu Haydar’ın kafasına da ateş etmek için nişan alırken, Yüzbaşı Kağan onu durdurmak için son hamlesini yapar. Ancak gerilimin gittikçe yükseldiği o anlarda artık her şey pamuk ipliğine bağlıdır. Diğer tarafta teröristlerle çatışan Kılıç Timi’nin ise Kağan ve Haydar Yüzbaşı’larla irtibatı kesilir. Kılıç Timi panikle komutanlarının akibetini öğrenmeye çalışırken, haberi alan Albay Kopuz hemen harekete geçer.

Babası tarafından alıkonan Melik ise öfkeden deliye döner. Elsa’nın yanına gitmek için her türlü yolu denerken, babasının bölgedeki gücünü ele geçirmek için gözünü kırpmadan gerekeni yapacaktır. Bu arada gelen bir istihbarat karargahı alarma geçirir. Kutalmış Paşa ve Albay Kopuz operasyon için düğmeye basarken, gelişen beklenmedik olaylar Kılıç Timi’nin büyük şok yaşamasına sebep olacaktır.

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Gaye Turgut Evin, Ali İl, Bahadır Vatanoğlu, Uğur Biçer, Doğan Bayraktar ve Ali Tarık Fındık’ın paylaştığı, yapımını Limon Film, yapımcılığını Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın ve senaryosunu Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisi her Pazar 20.00’de FOX‘ta.