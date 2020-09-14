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Savaşçı dizisi 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kopuz Albay intikam peşinde! Savaşçı 97. son bölümde neler oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 14.09.2020 02:19 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı uzun bir aranın ardından 4. sezonuyla ekrana döndü. Savaşçı 97. son bölümde Kılıç Timi şehit sanılan Gökhan Üsteğmen'in teröristler tarafından alıkonulduğunun öğrenilmesiyle harekete geçti. Savaşçı dizisinin 98. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Savaşçı yeni bölümde Albay Halil İbrahim Kopuz, yıllar önce kendisini pusuya düşüren teröristin yerini öğrenince intikam için tek başına harekete geçiyor. İşte Savaşçı 98. yeni bölüm fragmanı.

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisi, 13 Eylül Pazar ekrana gelen 97. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Savaşçı dizisinin 20 Eylül Pazar ekrana gelecek olan 98. yeni bölümünden de ilk fragmanı Fox TV tarafından yayınlandı. Savaşçı'nın yeni bölüm fragmanında Kopuz Albay, yıllar önce kendisine tuzak kuran teröristi yakalamak için harekete geçiyor.
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SAVAŞÇI SON BÖLÜM ÖZETİ

Şehit sanılan Gökhan Üsteğmen’in teröristler tarafından alıkonduğunun öğrenilmesiyle harekete geçen Kılıç Timi, operasyonu adım adım uygularken, gerilim doruktadır.
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Plan doğrultusunda Yüzbaşı Kağan, sızdığı bölücü örgüt kampından, çıkan çatışmayla kurtulmaya çalışırken, Yüzbaşı Haydar da diğer tarafta Gökhan Üsteğmen’i kurtarmak için acele etmek zorundadır.

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Ancak Merlin’in şeytani planı, operasyonun boyutunu değiştirir. Kağan ve Yörük Haydar için ateş çemberi daralır. Kılıç Timi komutanlarına sağ salim ulaşmak için zamanla yarışır, ama bu kolay olmayacaktır.


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