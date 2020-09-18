Savaşçı dizisi 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı'ya Kopuz Albay intikam planı damga vuracak

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisi, 20 Eylül Pazar ekrana gelecek olan 98. yeni bölümüyle ekranda olacak. Savaşçı'nın yeni bölümünde Kopuz Albay, yıllar önce kendisine tuzak kuran teröristi yakalamak için harekete geçiyor.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kopuz Albay, geçmişte izini kaybettirmiş olan, azılı bir teröristle ilgili önemli bir istihbarat alır. Sonuçları ne olursa olsun, bu teröristi tek başına etkisiz hale getirmeye kararlı olan Kopuz Albay, gizlice yaptığı çılgın planını devreye sokar. Ancak Kopuz Albay’ın yokluğunun fark edilmesiyle karargah alarma geçer.

Kutalmış Paşa, Kopuz Albay’ı durdurmak için bütün olanakları seferber ederken, Yüzbaşı Kağan’ın beklenmedik hamlesi işleri daha da içinden çıkılmaz bir duruma sokar. Olayların seyri bir anda değişse de, hedefe kilitlenmiş olan Kopuz Albay’ı vazgeçirmek hiç kolay olmayacaktır. Çünkü Kopuz Albay için bu teröristten hesap sorma zamanı gelmiştir.



