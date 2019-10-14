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Savaşçı dizisi ekibi 4. sezonu böyle kutladı!

DİZİ HABERLERİ  | 14.10.2019 22:09 | Son Güncelleme

“Savaşçı” dizisinin ekibi geçtiğimiz akşam düzenlenen davette bir araya gelerek hem yayınlanan 4. sezonun ilk bölümünü izledi, hem de dizinin başarısını kutladı.

Savaşçı dizisi ekibi 4. sezonu böyle kutladı!

Yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Safak Bal’ın oturduğu, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı “Savaşçı”nın davetine dizinin başrol oyuncuları Berk Oktay ve Sarp Levendoğlu’nun yanı sıra Gaye Turgut Evin, Doğan Bayraktar, Ali Tarık Fındık, Sertan Erkaçan, Serhat Nalbantoğlu, Kenan Mahmudov, Ersin Olgaç, Nazan Diper, Ogeday Girişken, Gökçen Gökçebağ, Serkan Kuru, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Bahadır Buyruk, Yiğit Anıl Dinkçi, Melih Akdemir, Eylül Toros, Elit Andaç Çam, Belma Mamati, Zerrin Sümer, Alp Öyken, tüm yapım ekibi ve FOX yöneticileri katılım gösterdi.

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“Savaşçı” yayınlanan yeni sezon ilk bölümüyle ABC1 hedef kitlede 6,27 reyting 15,22 share, TOTAL hedef kitlede 6,14 reyting ve 16,24 share, AB hedef kitlede 4,69 reyting ve 12,68 share alarak Pazar gününün en çok izlenen dizisi oldu.

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Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden ünlü Kılıç Timi’nin hikâyesini anlatan “Savaşçı”nın yeni bölümü için şimdiden nefesler tutuldu.

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