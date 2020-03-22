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Savaşçı dizisi neden yok? Savaşçı 97. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 22.03.2020 22:34 | Son Güncelleme

Savaşçı dizisinin 97. yeni bölümü ekrana gelmedi. Hayranları tarafından heyecanla beklenen Savaşçı'nın yeni bölüm tarihi ne zaman? Peki Savaşçı dizisi bu hafta neden yok? Savaşçı 97. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Savaşçı dizisi neden yok? Savaşçı 97. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Pazar akşamlarının sevilen dizileri arasında yer alan Savaşçı’nın 96. bölümü geçtiğimiz hafta ekranlara gelmişti. Bu akşam yeni bölümü bekleyenler ise dizinin bu hafta neden yayınlanmadığını merak etmeye başladı. Corona virüsüs önlemleri kapsamında birçok dizinin çekimleri iptal edildi. Peki Savaşçı yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

SAVAŞÇI BU HAFTA NEDEN YOK?

Savaşçı dizisinin 97. bölümü bu akşam Fox yayın akışında yer almadı. Savaşçı’nın yayın saatinde Mucize Doktor dizisinin tekrarı yer aldığı görüldü. Diziyi ekranlarda göremeyen takipçileri ise dizinin neden yayınlanmadığını merak etmeye başladı. Corona virüsü tedbirleri gereği bazı dizilerin geçici olarak çekimleri iptal edildi. Savaşçı dizisinin de corona virüsü nedeniyle yeni bölümleri geçici olarak ertelendi. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama ise yapılmadı.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yüzbaşı Haydar'ın Türk Üssü'nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar'ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay'ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür. Ancak gelişen ilginç olaylar, kafaları daha da karıştırır. Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır…

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