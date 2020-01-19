Savaşçı dizisi setine Doğu Tükistanlılar'dan ziyaret

Doğu Türkistanlılar, geçtiğimiz gün FOX’un sevilen ve Pazar günlerinin en çok izlenen dizisi “Savaşçı”nın setini ziyarette bulundular.

“Çiğdem Teğmen” karakterine hayat veren Gaye Turgut Evin’i kendi memleketinden gören ziyaretçiler, hem Kılıç Timi’ni hem de Gaye Turgut Evin’i hediyelere boğdular. Oyunculara el yapımı nakışlı elbiseler, bayraklar ve birbirinden değerli hediyeler verildi.

“Savaşçı” oyuncuları ziyaretçilerle ve Türkistan bayrağıyla beraber hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmediler.

Yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın üstlendiği, yönetmenliğini Osman Taşçı ve Şafak Bal’ın yaptığı, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı, başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu’nun paylaştığı “Savaşçı”, her Pazar yeni bölümüyle saat 20.00’de FOX’ta.



