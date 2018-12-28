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Savaşçı dizisinde Kılıç Timi’nin zorlu mücadelesi!

DİZİ HABERLERİ  | 28.12.2018 20:16 | Son Güncelleme

Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan, adanmış kahramanlar olan “Bordo Bereliler”in hikayesini ele alan “Savaşçı” dizisinin çekimleri zor hava şartları altında Eskişehir’de devam ediyor.

Savaşçı dizisinde Kılıç Timi’nin zorlu mücadelesi!

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisinin çekimlerinde zorlu hava şartlarına rağmen oyuncular kar, kış tanımadı.

YENİ YAŞINA SETTE KUTLADI
1981 doğumlu, sevilen oyuncu Sarp Levendoğlu sette yeni yaşına merhaba dedi. Tüm çekim ekibiyle doğum gününü kutlayan oyuncunun, Eskişehir’in eksi dereceleri gösteren havasına rağmen mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Pazar günlerinin en çok izlenen dizisi “Savaşçı”, yeni bölümleriyle FOX’ta.

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