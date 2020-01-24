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Savaşçı dizisinde Markus ölüyor mu? Gökçen Gökçebağ Savaşçı'dan ayrılıyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 24.01.2020 20:29 | Son Güncelleme

Pazar akşamları Fox TV'de ekrana gelen Savaşçı dizisinde flaş bir ayrılık yaşanacak. Dizinin kötü adamlarından olan Marcus, 92. bölümde diziden ayrılacak. Marcus, diziye yaptığı kötülüklerle damga vurmuştu.

Savaşçı dizisinde Markus ölüyor mu? Gökçen Gökçebağ Savaşçı'dan ayrılıyor mu?

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Savaşçı'da önemli bir ayrılık yaşanacak. Dizide Marcus karakterine hayat veren Gökçen Gökçebağ projeye veda edecek.

FOX'un Limon Film imzalı dizisi Savaşcı 4. sezonunda da ilgiyle izleniyor. Pazar akşamlarına damgasını vuran dizinin ekibinde yakında flaş bir ayrılık yaşanacak. Berk Oktay, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu gibi ünlü isimlerin rol aldığı fenomen dizide Marcus karakterine hayat veren Gökçen Gökçebağ projeye veda edecek.

gökçen

Başarılı oyuncunun 92. bölümde ayrılacağı öğrenildi. Ekibine yeni isimlerin katılacağı Savaşçı yeni bir değişiklik olmazsa 5. sezonunun da çekilmesi planlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Şafak Bal oturuyor.

GÖKÇEN GÖKÇEBAĞ KİMDİR?

2002 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2005 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na girdi ve stajyer sanatçı olarak çalıştı. 2008 yılında girdiği New School for Drama'da oyunculuk yüksek lisans programını bitirdi. New York'ta La Mama başta olmak üzere çeşitli tiyatrolarda temsiller verdi.

Şahan Gökbakar'ın Celal ile Ceren filmiyle Türkiye'ye dönen Gökçen, 2013 yılından bu yana "Derme Çatma Hamlet", "Kuşlar Meclisi", "Sahne Denilen Büyülü Kutu" oyunlarında rol aldı. Bunun yanında "Not Defteri", "Aşkın Kanunu" ve "Şehrin Melekleri" dizileri ve "Celal ile Ceren","Cinni: Uyanış" ve "Son Çıkış" adlı filmlerde oynadı.

Talimhane Tiyatrosu’nun “Yoldan Çıkan Oyun” ve “Baba ve Piç” oyunlarında sahneye çıkmış olan Gökçen Gökçebağ bu sezon Okan Bayülgen'in Dada Salon Kabarett Sahnesinde Şirket ve Metres oyunlarında rol almıştır. Oyuncu son olarak 4N1K: Yeni Başlangıçlar adlı internet dizisinde "Ercüment" karakterini canlandırmıştır.

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