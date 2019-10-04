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Savaşçı dizisine hangi oyuncular katıldı? Survivor Ogeday, Savaşçı'da hangi rolde?

DİZİ HABERLERİ  | 04.10.2019 21:05 | Son Güncelleme

Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden ünlü Kılıç Timi’nin hikâyesini anlatan Savaşçı’nın ekibine yeni oyuncular katıldı. Survivor şampiyonu Ogeday Girişken'in de rol alacağı Savaşçı yeni sezon için gün sayıyor. Peki Savaşçı'ya hangi oyuncular katıldı? Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Savaşçı dizisine hangi oyuncular katıldı? Survivor Ogeday, Savaşçı'da hangi rolde?

Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu’nun yer aldığı diziye Usta oyuncu Zerrin Sümer, Serkan Kuru, Ogeday Girişken, Bahadır Buyruk, Gökçen Gökçebağ ve Seçil Buket Akıncı dahil oldu.

Yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Osman Taşçı ve Safak Bal’ın yaptığı, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisine katılan isimler çekimlere başladılar.

Savaşçı’nın yeni sezonunda usta oyuncu Zerrin Sümer, Yüzbaşı Haydar Bozkurt’un annesi Akkız adında bir yörük kadını olarak izleyiciyle buluşacak. Başarılı oyuncu Serkan Kuru, Astsubay Ali Çekiç karakteriyle Kılıç Timi’nin yeni başçavuşu olacak.

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Ogeday Girişken yeni sezonda Astsubay Demir Döğer olarak timin gözüpek askerleri arasında yerini alacak.

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Bahadır Buyruk, Astsubay Çavuş İlhan Yazır karakteriyle time katılırken, Gökçen Gökçebağ dizinin yeni kötü adamı Markus olarak izleyicinin karşısına çıkacak, güzel oyuncu Seçil Buket Akıncı ise Tümgeneral Ahmet Kutalmış’ın kızı Ayça olarak izleyiciyle buluşacak.

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Kılıç Timi 4. sezonunda, Türkiye'ye karşı kurulmuş olan bütün terör örgütlerini bir araya getirerek büyük bir güç elde etme peşinde olan, uluslararası bir terör ağına karşı mücadele etmek için harekete geçecek. Ancak örgütün yaptığı her hamle, tehlikenin ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu gösterirken, Kılıç Timi bu hamleleri bozacak ve ne pahasına olursa olsun, bu terör odaklarına aman vermeyecek.

Savaşçı, 13 Ekim Pazar saat 20.00’de FOX ekranlarında sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

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