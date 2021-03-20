Savaşçı neden başlamıyor? FOX TV’den şoke eden hata

sezon ile yeniden geri dönüş sinyalleri veren Savaşçı dizisi Eskişehir’de çekimlere başlamış ancak bir türlü istenen o yayın tarihi gelmemişti.

Savaşçı neden başlamıyor?

Sarp Levendoğlu ile Murat Serezli’nin başrollerde oynadığı Savaşçı dizisinin oyuncu kadrosunda ise çok büyük bir değişikliğe gidilmişti.

Bir türlü Savaşçı dizisi konusunda olaya hakim olamayan FOX TV’nin çok büyük bir hata yaptığı ortaya çıktı.

Yeni bölüm çekimleri tamamlanan Savaşçı dizisinin FOX TV yayın akışında her gün bir dizi olmasından dolayı yayına alamayarak hem izleyenleri hem de yeni bölümünü merakla bekledikleri Savaşçı dizisi hayranlarını adeta kahretti.

Ancak son gelen iddialarda reytinglerde zirveyi kaptıran Sen Çal Kapımı dizisinin Savaşçı’nın uğruna yayından kaldırılacak olması da gündeme geldi.

Şu ana kadar FOX TV’nin yayınlanan diziler içerisinde en az izlenen yapımlarından biri olan Sen Çal Kapımı’nın yaz aylarındaki izlenme oranlarından geri kalması az da olsa Savaşçı için umutların yeşermesine neden oldu.

Cumartesi günleri ekranlara gelmesi beklenen Savaşçı dizisinin Gönül Dağı ve Kardeşlerim ile yarışması bekleniyor.

Daha önceden Pazar günleri yayınlanan ancak şu sıralarda başrollerinde Nurgül Yeşilçay’ın yer aldığı Kefaret dizisinin yeni bölümlerinin yer alması ve bununla beraber de aynı günde TRT 1 ekranlarında izleyenler ile buluşan Teşkilat dizisinin tutulması kafaların daha da karışmasına sebebiyet verdi.