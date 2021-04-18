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Savaşçı Yeva kimdir, kaç yaşında nereli? Güneş Zavrak kimdir?

18.04.2021 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savaşçı dizisinin Yeva karakteri diziyi yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başladı. Pis Yedili dizisi ile tanınan Güneş Zavrak şimdilerde Savaşçı dizisinde Yeva karakterine hayat veriyor. Peki, Güneş Zavrak kimdir? İşte, ayrıntılar...

Savaşçı Yeva kimdir, kaç yaşında nereli? Güneş Zavrak kimdir?

Savaşçı dizisinin Yeva'sı Güneş Zavrak gündemde en çok araştırılan isim oldu. Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Dilkopat karakteri ile tanınan Güneş Zavrak, daha sonra Kaybedenler Kulübü ile sevenlerinin karşısında oldu. Şimdilerde sevilen dizi Savaşçı'da Yeva karakterine hayat veren Güneş Zavrak'ın yaşı ve hayatı merak ediliyor. İşte, Güneş Zavrak hakkında merak edilenler...

GÜNEŞ ZAVRAK KİMDİR?

Güneş Zavrak, 25 Aralık 1988 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Hacettepe Spor Bilimleri Teknolojisi Bölümü'nden mezun olan Güneş Zavrak, ilk oyunculuk deneyimini Pis Yedili dizisiyle gerçekleştirmiştir.

Güneş Zavrak, Kaybedenler Kulübü filminde hayat verdiği Ceyda karakteri ile de tanınmaktadır. Son olarak 2018 yılında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde rol alan ve Mine karakterini canlandıran Güneş Zavrak, 1.72 metre boyunda ve Oğlak burcudur. Zavrak son olarak Savaşçı dizisinde Yeva karakteri ile ekranlarda yer almaktadır.

Güneş Zavrak'ın rol aldığı tiyatro oyunları:

Hafta Sonunun Son Günü / Oyuncu – 2014

Güneş Zavrak'ın rol aldığı diziler:

Elimi Bırakma (Mine, 2018)
Ayrılsak da Beraberiz (Serpil, 2015)
Pis Yedili (Dilkopat (Damla) 2011-2013)

Güneş Zavrak'ın rol aldığı sinema silmleri:

Kaybedenler Kulübü (Ceyda, 2010)

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Savaşçı dizisi

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