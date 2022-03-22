“Savaşı durdurup barışa şans vermenin zamanı geldi”

Genel Sekreter Guterres yaptığı açıklamada, bir ay önce Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlaattığı askeri harekatın bu ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik kitlesel bir işgal olduğunu, saldırıların BM şart ve ilkelerinin ihlali olduğunu ifade etti.

Genel Sekreter Guterres, Ukrayna’daki savaşta daha fazla can kaybı yaşanmaması için taraflar arasında acilen uzlaşma sağlanması gerektiği çağrısında bulundu.

“RUSYA UKRAYNA’YI İŞGAL EDEREK BM ŞARTLARINI İHLAL ETTİ”

BM Genel Sekreteri Guterres, “Bir ay önce, Rusya BM şartlarını ihlal ederek Ukrayna'nın egemen topraklarına yönelik kitlesel işgali başlattı. Bu saldırı, Ukrayna sınırları boyunca ezici bir orana sahip bir askeri gücün oluşturulmasından aylar sonra düzenlendi. O zamandan beri şehirlerde, kasabalarda ve köylerde korkunç insan ıztırabı ve yıkımı gördük. Sivillere yönelik yapılan sistematik bombardımanların, hastaneleri, okulları, apartmanları ve sığınakları hedef alındığını gördük. Saldırılar yoğunlaşıyor, her geçen saat daha da yıkıcı ve öngörülemez bir hale geliyor. On milyon Ukraynalı yerlerinden oldu. Ukrayna, Rus ordusu tarafından kuşatıldı ve hiç durmaksızın bombalandı, saldırıya uğradı. Mariupol kenti düşse de, Ukrayna şehir şehir, sokak sokak, ev ev de fethedilemez. Bütün bunların tek sonucu, daha çok acı, daha çok yıkım ve daha çok ya da göz yaşıdır” dedi.

“UKRAYNA HALKI CEHENNEMİ YAŞADI”

BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna’daki insanların Rus saldırıyla birlikte cehennemi yaşadığını belirterek, “İnsanlar cehennemi yaşıyor, dünya çapında yankıları hızla yükselen gıda, enerji ve gübre fiyatları küresel bir açlık tehdidi yaratıyor. Gelişmekte olan ülkeler zaten yeterli finansmana erişimi eksikliğiyle boğuşurken şimdi daha ağır bedeller ödüyorlar” dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, dünyanın umudunu yitirmemesi gerektiği belirterek, “Bu savaş kazanılamaz. Diplomatik ilerlemeler gerçekleşmeli. Düşmanlıklar sona erdirilmeli. Daha kaç can daha kaybetmek zorundayız? Bu savaş devam ederse çok daha fazla Ukraynalı ve Rus öldürülecek. Herkes bu savaşın kazananı olmadığını, sadece kaybedenlerin olduğunu anlamalı. Ukrayna'da daha fazla insan ölmemeli. Er ya da geç, savaş alanından barış masasına geçilmesi gerekecek. Bu kaçınılmaz ama daha kaç hayat kaybedilmeli? Kaç bomba daha düşmeli? Şimdi savaşı durdurmanın ve barışa bir şans vermenin zamanı geldi” diye konuştu.

