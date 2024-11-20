Savaşı körükleyen hamleler art arda geliyor! ABD'den yeni Ukrayna kararı... Savunma Bakanı duyurdu

Dünya, son günlerde farklı cephelerde yaşanan gelişmelere kitlendi. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken, mevcut ABD yönetimi Ukrayna'ya Rusya'yı ABD yapımı füzelerle vurmak için izin vermişti.
Bunun ardından Ukrayna, Rusya'yı ABD yapımı füzelerle vurdu. Rusya Başkanı Vladimir Putin nükleer yanıt verme doktrinini imzalamıştı. Ukrayna sonrasında da İngiliz yapımı füzelerle Rusya'ya bir saldırı daha düzenledi.
Yaşanan gelişmeler beraberinde '3. Dünya Savaşı kapıda' yorumlarını da getirdi. Savaş tartışmaları yapılırken, ABD'de dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
Austin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'nın Rusya'nın savaş alanındaki ilerlemesini yavaşlatmasına yardımcı olmak için ABD tarafından tedarik edilen antipersonel kara mayınlarını kullanmasına izin vereceğini ifade etti.
Savaş alanında Rus kara birliklerinin öncü olduğunu vurgulayan Austin, bu nedenle Ukrayna'nın "Rusların bu çabasını yavaşlatmaya yardımcı olabilecek şeylere ihtiyaç duyduğunu" dile getirdi. Antipersonel kara mayınları, siviller için kalıcı bir tehdit oluşturdukları gerekçesiyle yardım kuruluşları ve aktivistler tarafından uzun süredir eleştiriliyor.
Austin, bu argümana karşı çıkarak, "Ukrayna'ya sağlamayı düşündüğümüz kara mayınları kalıcı olmayan kara mayınları olacak. Bilirsiniz, kendi kendilerini ne zaman aktive edeceklerini, kendi kendilerini ne zaman patlatacaklarını kontrol edebiliriz." ifadelerini kullandı ve mayınların kullanılmasının bu şekilde daha güvenli hale geldiğini öne sürdü.
Son olarak Austin, Ukrayna'nın şu anda kendi antipersonel kara mayınlarını ürettiğini anımsattı.