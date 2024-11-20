Savaşı körükleyen hamleler art arda geliyor! ABD'den yeni Ukrayna kararı... Savunma Bakanı duyurdu

Dünya, son günlerde farklı cephelerde yaşanan gelişmelere kitlendi. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken, mevcut ABD yönetimi Ukrayna'ya Rusya'yı ABD yapımı füzelerle vurmak için izin vermişti.

PUTİN NÜKLEER YANIT VERME DOKTİRİNİNİ İMZALADI, UKRAYNA İNGİLİZ FÜZELERİYLE SALDIRDI

Bunun ardından Ukrayna, Rusya'yı ABD yapımı füzelerle vurdu. Rusya Başkanı Vladimir Putin nükleer yanıt verme doktrinini imzalamıştı. Ukrayna sonrasında da İngiliz yapımı füzelerle Rusya'ya bir saldırı daha düzenledi.

KARA MAYINLARININ KULLANILMASINA İZİN VERECEKLER

Yaşanan gelişmeler beraberinde '3. Dünya Savaşı kapıda' yorumlarını da getirdi. Savaş tartışmaları yapılırken, ABD'de dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Laos'un başkenti Viyentiyan'da bulunan Bakan Austin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington'un Ukrayna'ya yönelik antipersonel kara mayınları politikasındaki değişimin Rusların değişen taktiklerini izlediğini söyledi.

Austin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'nın Rusya'nın savaş alanındaki ilerlemesini yavaşlatmasına yardımcı olmak için ABD tarafından tedarik edilen antipersonel kara mayınlarını kullanmasına izin vereceğini ifade etti.

"RUSLARIN BU ÇABASINI YAVAŞLATMAYA YARDIMCI OLABİLECEK ŞEYLERE İHTİYAÇ DUYUYOR"

Savaş alanında Rus kara birliklerinin öncü olduğunu vurgulayan Austin, bu nedenle Ukrayna'nın "Rusların bu çabasını yavaşlatmaya yardımcı olabilecek şeylere ihtiyaç duyduğunu" dile getirdi. Antipersonel kara mayınları, siviller için kalıcı bir tehdit oluşturdukları gerekçesiyle yardım kuruluşları ve aktivistler tarafından uzun süredir eleştiriliyor.

"KALICI OLMAYAN KARA MAYINLARI OLACAK"

Austin, bu argümana karşı çıkarak, "Ukrayna'ya sağlamayı düşündüğümüz kara mayınları kalıcı olmayan kara mayınları olacak. Bilirsiniz, kendi kendilerini ne zaman aktive edeceklerini, kendi kendilerini ne zaman patlatacaklarını kontrol edebiliriz." ifadelerini kullandı ve mayınların kullanılmasının bu şekilde daha güvenli hale geldiğini öne sürdü.

Son olarak Austin, Ukrayna'nın şu anda kendi antipersonel kara mayınlarını ürettiğini anımsattı.