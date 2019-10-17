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"Savaşımız onurlu Kürt halkına yönelik değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 12:18 | Son Güncelleme

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris: - "Bu çeteler sivilleri saldırılarla hedef alıyor. Savaşımız onurlu Kürt halkına yönelik değil. Kürt halkı bu çetelerden çok çekti" - "Sivil kardeşlerimizi hedef aldığımız kesinlikle doğru değil. Bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyoruz" - "Harekat planlandığı şekilde devam ediyor. Sahada savaşımız devam ediyor"

MOHAMAD MİSTO/ADHAM KAKO - Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının bölge halkını ayrılıkçı terör örgütlerinden kurtarmak olduğunu belirterek "Savaşımız onurlu Kürt halkına yönelik değil. Kürt halkı bu çetelerden çok çekti." dedi.

İdris, devam eden Barış Pınarı Harekatı'nı AA muhabirine değerlendirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusunun (SMO) desteğiyle yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın planlı şekilde devam ettiğini söyleyen İdris, "Bu çeteler sivilleri saldırılarla hedef alıyor. Savaşımız onurlu Kürt halkına yönelik değil. Kürt halkı bu çetelerden çok çekti." ifadelerini kullandı.

İdris, harekat sırasında sivillerin hedef alındığına dair iddiaları sert bir dille yalanlayarak şunları kaydetti:

"Sivil kardeşlerimizi hedef aldığımız kesinlikle doğru değil. Bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz halkımızı ayrılıkçı PYD ve PKK çetelerinden kurtarmak için savaşıyoruz. Suriye Milli Ordusu olarak Arapları, Kürtleri, Türkmenleri ve Suriye halkının Müslüman ve Hristiyan kesimlerini kardeş olarak görüyoruz. Onlar bizim halkımızdır, onlara sevgi ve saygımız sonsuzdur."

- "Sahada savaşımız devam ediyor"

İdris, SMO askerlerinin moralinin yerinde olduğu vurgulayarak "Ayrılıkçı çeteler ve onlara destek olan Arap ve diğer ülkelerden iftiralara maruz kalıyoruz. Sivillerin hedef alındığı iddiası kesinlikle yalandır. Sahada savaşı kaybettikleri için yalana başvurarak kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar." dedi.

Harekatta gelinen noktaya değinen İdris, "Harekat planlandığı şekilde devam ediyor. Sahada savaşımız devam ediyor. 80'den fazla köyü terörden kurtardık. Suriye Milli Ordusu savaşçıları M4 kara yoluna ulaştı. Münbiç'in batısında rejimin bir tankını ele geçirdik. Operasyonlar sırasında kurtarılan bölgelerde çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra askeri araçlarını ele geçirdik." ifadelerini kullandı.

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Selim İdris SMO TSK

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