Savaşın acılarını resim yaparak unutuyor

Savaşın kendilerinden maddi ve manevi çok şey götürdüğünü söyleyen Beal, "Bombardıman birçok yakınımı gözlerimin önünden hayattan aldı. Bizler de can havliyle Türkiye'ye geldik. Tüm hayatımızın orada bıraktığımız gibi ekipmanlarım, boyalarım da orada kaldı." ifadelerini kullandı.

Dört çocuk babası Amir Beal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini 30 yılı aşkın süredir devam ettirdiğini ve iç savaş öncesi Suriye'de çok kez sergi açtığını kaydetti.

Savaşın acılarını unutmak ve mesleğini devam ettirmek adına evinin bir odasını atölyeye dönüştüren Beal, yaptığı resimlerle beğeni topluyor.

Beal, yaşadığı şehrin bombalanması sonucu iki kuzeni ve yeğenini kaybetti. Evi ve aracı saldırılar sonrası kullanılamaz hale gelen Beal, ailesiyle birlikte 4 yıl önce Dörtyol ilçesine yerleşti.

Beal, Türkiye'de yeni bir hayata başladıklarını belirterek portakal bahçelerinde yevmiyecilik yaparak geçimlerini sağladığını anlattı.

Buna karşın sanatını sürdürmeyi de istediğini aktaran Beal, şöyle devam etti:

"Hayat bir şekilde devam ediyor. Bir odamı resim atölyesi yapıp çalışmalara başladım. Acılarımı, kederlerimi, kötü anılarımı resimle silmeye çalışıyorum. Şu an 50'nin üzerinde eserim var. Bunları satmayı düşünmüyorum. Bazı sipariş resimleri malzemelerini almaları kaydıyla yapıyorum. Bunların içerisinde Suriye'de yaşanan dramları anlatan resimler olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk gibi önemli isimlerin portreleri de var. En büyük hayalim bunları sergilemek ve sanatımı gençlere öğretecek bir imkanımın olması."

Kendilerine kapılarını açan Türkiye'ye minnettar olduklarını aktaran Beal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı devlet büyüklerinin de portrelerini yapacağını sözlerine ekledi.

