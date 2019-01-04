Savaşın acımasız yüzünden kışın zor şartlarına

İSTANBUL (AA) - BERK ÖZKAN - Suriyeli Ahmed ailesi, Fatih'in Eminönü semtinde, metruk bir evin çatısı akan tek göz odasında zor şartlarda hayatlarını sürdürüyor.

Yaklaşık 5 yıl önce Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Türkmen Ahmed ailesi, Fatih'teki metruk bir eve yerleşti. Yaşları 2 ila 9 arasında değişen dört kız çocuğu bulunan aile, kışın titreten soğuğuna, tek göz odalarında kurdukları sobayla dayanmaya çalışıyor.

Barındıkları odanın çatısının akması üzerine sırılsıklam olan eşyalarını kurutmaya çalışan aile, yine de ısınacak bir sobaları olduğu için şanslı olduklarını düşünüyor. Aile, savaşın acımasız yüzünden kaçıp huzurlu bir ülkeye sığındıkları için de mutlu.

Baba Ali El Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevredeki vatandaşların verdiği birkaç parça eşyayla odaya kurdukları soba ve televizyon sayesinde adeta içlerinin ısındığını söyledi.

- "İmkanlar, şartlar zayıf"

Zor koşullara rağmen Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığı için şükrettiklerini belirten Ahmed, şöyle devam etti: