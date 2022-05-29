HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den kritik bölgeye ziyaret

Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den kritik bölgeye ziyaret

29.05.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun saldırılarından en çok etkilenen Ukrayna’nın Harkov kentini ziyaret etti. Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana ilk kez Kiev bölgesi dışında görüntü verdi.

Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den kritik bölgeye ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın 24 Şubat'ta ülkesine yönelik savaşı başlatmasından bu yana ilk kez Harkiv bölgesini ziyaret etti.

HARKİV KENTİNE GİTTİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Zelenkiy'nin Harkiv bölgesinde gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ukrayna askerlerinin pozisyonlarında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Zelenskiy'nin, Rusya ile devam eden savaşla ilgili burada askeri yetkililerden bilgi aldığı aktarılan açıklamada, Devlet Başkanı'nın burada Ukraynalı askerlere devlet ödülleri takdim ettiği bildirildi.

Vladimir Zelenskiy'nin askerlere teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hizmetiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz devletimiz için canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Ukrayna'nın bağımsızlığını savunduğunuz için teşekkür ederiz. Kendinizi koruyun."

Cephe hattındaki incelemelerin ardından Harkiv kentinde çatışmalar nedeniyle yıkılan konutları ve diğer yapıları ziyaret eden Zelenskiy, burada ordu yetkilileriyle de bir toplantı düzenledi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onlarca savaş gemisi katılıyor! NATO'dan büyük tatbikatOnlarca savaş gemisi katılıyor! NATO'dan büyük tatbikat
Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...
Söylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktıSöylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

"Dolar sürekli yükseliyor" diyerek hesabındaki parayı paylaştı

"Dolar sürekli yükseliyor" diyerek hesabındaki parayı paylaştı

Börek yerken yaklaşıp kulağını kesti!

Börek yerken yaklaşıp kulağını kesti!

Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!

Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!

Canlı yayında kalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yeni gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu

Canlı yayında kalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yeni gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni 'operasyon' sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni 'operasyon' sinyali

İlginizi Çekebilir

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.