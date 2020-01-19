HABER
  4. Savaşın çocukları acılarını oyun oynayarak unutmaya çalışıyor

Savaşın çocukları acılarını oyun oynayarak unutmaya çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 09:39 | Son Güncelleme

Suriye iç savaşının mağduru çocuklar, savaş psikolojilerini oyunlar oynayarak üzerlerinden atıyor.

Suriye iç savaşının mağduru çocuklar, savaş psikolojilerini oyunlar oynayarak üzerlerinden atıyor. Çocuklar, yağmura, çamura aldırmadan çeşitli oyunlarla günlerini geçiriyor.
Suriye’nin İdlib ve Halep kentlerindeki bombardımanlardan kaçarak, Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere çadır kuran ailelerin çocukları acılarını oyunlarla unutmaya çalışıyor. Güvenli bölgelerdeki çadırlara getirilen çocuklar, burada tanıştıkları arkadaşlarıyla beraber seksek, misket, körebe, saklambaç gibi oyunlarla günlerini geçirmeye çalışıyor. Havaların soğuk, yerlerin çamur olmasını umursamayan çocuklar, sabahın erken saatlerinde çadırlarından çıkarak, karanlık çökene kadar birbirleriyle oynuyor.
Oyun oynamaktan başka yapacak bir şeylerinin olmadığını söyleyen Emine Hammud (9), “Daha önceki kaldığımız yerlerde de sadece oyunlar oynuyorduk, burada da yapacak bir şeyimiz yok sadece oyun oynuyoruz” dedi.
Zamanlarını oyun oynamakla geçirdiklerini söyleyen 10 yaşındaki Omar Mahmud, “Sabahleyin kalktık çadırlarımıza ekmek getirdik. Yemeklerimizi yedikten sonra da oyunlar oynadık, günlerimiz hep böyle geçiyor. En çok oynadığımız oyun ise kedra (seksek) oluyor” dedi.
10 yaşındaki Türki El Ahmed ise evlerine ve okullarına geri dönmek istediklerini söyledi. Türki, “Herhangi bir okula falan gitmiyoruz, eğitim alamıyoruz. Bizler bir an önce evlerimize, okullarımıza dönmeyi istiyoruz. Evlerimiz ve okullarımızı çok özledik” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detayAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detay
Ankara'da TIR'ın sokak köpeğini ezme anı kameradaAnkara'da TIR'ın sokak köpeğini ezme anı kamerada
Çocukların tehlikeli yolculuğuÇocukların tehlikeli yolculuğu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Operasyon tam 5 saat sürdü! Dev fuhuş baskını

Operasyon tam 5 saat sürdü! Dev fuhuş baskını

Dünya gündemini sarsan o anları anlattı: Aniden 'boom'...

Dünya gündemini sarsan o anları anlattı: Aniden 'boom'...

ABD ve Rusya askerleri arasında gerginlik! Yol kestiler

ABD ve Rusya askerleri arasında gerginlik! Yol kestiler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Kocasına 'kıro' diyen kadına tazminat yok

Kocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdi

Son dakika! Okmeydanı'nda metrobüs kazası

Okmeydanı'nda metrobüs kazası

Dünyanın en tehlikeli yolunu geçip 3 kişinin yaşadığı köye ulaştılar

Dünyanın en tehlikeli yolunu geçip arızayı giderdiler

Antalya'da nostaljik araçlar sergiye çıkıyor

Nostaljik araçlar sergiye çıkıyor

Konya'da tartıştığı kadının kaburgasını kıran akademisyenle ilgili yeni gelişme!

Tartıştığı kadının kaburgasını kırmıştı! Yeni gelişme

Son dakika! Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.