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Savaşın çocukları gazeteci olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 11:11 | Son Güncelleme

TRT World'ün,Türkiye'deki kamplarda kalan çocukların gazeteciliğe ilgilerini artırmak ve geleceğin gazetecilerini yetiştirmek amacıyla düzenlediği "Gençler İçin Gazetecilik" programı kapsamında bugüne kadar 350'nin üzerinde çocuğa eğitim verildi - "Mobil gazetecilik, hikaye anlatımı ve gazeteciliğin temelleri" gibi konularda teorik ve pratik eğitim alan çocuklar, gelecekte gazeteci olarak yaşadıklarını anlatmayı hedefliyor - Program koordinatörü Gülay Kaplan: - "Geçen yıl Gaziantep'te başladığımız eğitimlerde Şanlıurfa, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da 350'nin üzerinde çocuğa gazetecilik eğitimi verdik" - Suriyeli Sara Reşvani: - "Eğitimlere katılmadan önce gazetecilikle ilgili hiçbir şey bilmiyordum, şimdi bir şeyler öğrendim. Gazetecilik çok güzel. Bu mesleği çok seviyorum, ileride gazeteci olmak istiyorum"

VOLKAN KAŞİK - TRT World'ün, ülkelerindeki koşullar nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve kamplarda yaşayan çocukların gazeteciliğe ilgilerini artırmak ve geleceğin gazetecilerini yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği "Gençler İçin gazetecilik" programı kapsamında bugüne kadar 350'den fazla çocuğa eğitim verildi.

TRT World'ün sosyal sorumluluk projesi "World Citizen" kapsamında geçen yıl hayata geçirdiği "Gençler İçin Gazetecilik (Journalism for Juniours – J4J)" programı devam ediyor.

Türkiye'deki kamplarda kalan lise çağındaki sığınmacı çocuklara yönelik gerçekleştirilen eğitimler kapsamında, mesleğinde uluslararası tecrübeye sahip TRT World muhabir ve editörleri tarafından "mobil gazetecilik, hikaye anlatımı ve gazeteciliğin temelleri" gibi konularında eğitimler veriliyor.

Teorik ve pratik eğitimleri büyük ilgiyle takip eden çocuklar, geleceğin gazetecileri olarak yaşadıklarını anlatmayı hedefliyor.

Program koordinatörü Gülay Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TRT World'ün "World Citizen" adındaki sosyal sorumluluk projesi kapsamda, farklı birimlerde, farklı işler yapan çalışanların insani projeler ürettiğini söyledi.

TRT bünyesinde çalışan gönüllü gazetecilerle çeşitli programlar düzenlediklerini anlatan Kaplan, bunlardan birinin de Gençler İçin Gazetecilik programı olduğunu ifade etti.

- "Bütün kampları dolaşmayı düşünüyoruz"

Eğitimleri özellikle lise çağındaki çocuklara yönelik gerçekleştirdiklerini dile getiren Kaplan, şöyle devam etti:

"Eğitimin başlama hikayesi, aslında çocukların meraklarını devam ettirebilmek. Gazeteciliğin işi de zaten farklı bir şekilde hikaye anlatmak. Hikaye anlatırken bunu nasıl yapacaklarını, kendi hikayelerini bize, yani gazetecilere ihtiyaç duymadan anlatabilmeleri kısmı var. Çocuklara aslında bunu anlattık. Ayrıca gazeteciler sahaya indiklerinde onlar için çocuklar sadece mülteci. Gazeteciler hiçbir iletişim ve hiçbir bağ kurmadan haber yapıp, belki dokunmadan, o çocukla sohbet bile edemeden sahadan ayrılıyor. Aslında biz TRT çalışanlarına bu farklı açıyı da göstermeye çalışırken insani yanını da vermek istedik. Bunun da yolu hem çocuklara eğitim verip gazetecilerle çocukları birleştirmek hem de çocukların o platformda, kendilerini ifade ettiği yerde gazetecilerin onlara destek vermesini sağlamak. Projemiz böylelikle ortaya çıktı."

Kaplan, kamplarda yaşayan çocuklara yönelik eğitimlerin tüm hızıyla sürdüğünü aktararak, "Geçen yıl Gaziantep'te başladığımız eğitimlerde Şanlıurfa, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da 350'nin üzerinde çocuğa gazetecilik eğitimi verdik. Eğitimlere devam edeceğiz. Türkiye'deki bütün kampları dolaşmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Eğitimlerinin sadece Suriyeli çocuklara yönelik olmadığını Irak, Afgan, Türkmen çocukların da programa dahil olduğunu anlatan Kaplan, bu platformu tüm çocuklara sunarak kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmak istediklerini kaydetti.

Kaplan, sadece Türkiye'ye ile sınırlı kalmayacaklarını, eğitimleri yurt dışında da sürdürmeyi istediklerini ifade etti.

- "Gazeteci olmak istiyorum"

Eğitim programına katılan öğrencilerden 17 yaşındaki Suriyeli Marah Suleyman, Humus kentinden 6 yıl önce Malatya'ya geldiğini anlatarak, eğitimin çok güzel geçtiğini söyledi.

Kursta, "haber nasıl yazılır, gazeteci nasıl olmalı" gibi konuları öğrendiğini anlatan Suleyman, "İleride gazeteci olmak istiyorum. İnşallah eğitimler bana faydalı olur." dedi.

Suriyeli 17 yaşındaki Nur Alhalid de eğitime katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, kursta çok faydalı bilgiler edindiğini ve gazeteciliği sevdiğini söyledi.

Sara Reşvani (17) ise 5 yıldır Türkiye'de olduğunu anlatarak, "Eğitimlere katılmadan önce gazetecilikle ilgili hiçbir şey bilmiyordum, şimdi bir şeyler öğrendim. Gazetecilik çok güzel. Bu mesleği çok seviyorum, ileride gazeteci olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

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"Gençler için Gazetecilik" World Citizen Gülay Kaplan Malatya trt world

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