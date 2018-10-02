UMHD'de Türkiye'nin operasyonlarıyla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere yerleşenler, hayatlarını mülteci kamplarında geçirenler ile sınırın sıfır noktasında kurulan konaklama merkezlerindeki savaş mağdurlarına moral vermek adına düzenlediği "Sınırsız Şenlik" etkinliğiyle, yaklaşık 50 bin çocuğun yüzündeki tebessüme ortak oldu.

Sivil toplum kuruluşları da "ensar-muhacir" anlayışından hareketle düzenlenen kampanyalarla savaş mağdurlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaşta yüzbinlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca Suriyeli de ülkelerini terk ederek, komşu ülkelere sığındı.

Etkinlik kapsamında sokak oyunları, filmler, gösteriler, deney atölyeleri, yarışmalar düzenleyen dernek gönüllüleri, Suriyeli çocuklara unutamayacakları anlar yaşatmaya çalıştı.

- "Onların bu anılarında yer almaktan çok mutluyuz"

UMHD Genel Başkanı Uğur Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş mağduru çocukların da gülme hakkının olduğunu bütün dünyaya haykırmak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Kardeşliğin sınır tanımadığına inandıklarını ve Suriyeli çocuklara haklarını vermek için bölgeyi dolaştıklarını ifade eden Yıldırım, "Umudumuz odur ki bu savaş bir an evvel bitsin. Onlar da okullarına, eğlenceli çocukluk günlerine dönsünler ve savaşın acılarını da bir an evvel unutsunlar. Biz 'Sınırsız Şenlik' programını 2017 yılında başlatmıştık, geçen yıl 15 gün süren bir programımız olmuştu. Bu yıl da 15 gün icra ettik." diye konuştu.

Yıldırım, etkinlik kapsamında yaklaşık 50 bin çocukla birebir ilgilenme şansı bulduklarını, okul çağındaki çocukların bir yıllık kırtasiye ihtiyaçlarını da karşıladıklarını dile getirdi.