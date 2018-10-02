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Savaşın çocukları "Sınırsız Şenlik" ile güldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 11:15 | Son Güncelleme

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Suriye'de terörden temizlenen bölgeler ile Kilis'te düzenlediği "Sınırsız Şenlik" etkinlikleriyle zor günler geçiren savaş mağduru yaklaşık 50 bin çocuğa ulaştı - Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Uğur Yıldırım: - "Umudumuz odur ki bu savaş bir an evvel bitsin. Onlar da okullarına, eğlenceli çocukluk günlerine dönsünler ve savaşın acılarını da bir an evvel unutsunlar"

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD), Suriye'de terörden temizlenen bölgeler ile Kilis'te düzenlediği "Sınırsız Şenlik" etkinlikleriyle zor günler geçiren savaş mağduru on binlerce çocuğun yüzünü güldürdü.

Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaşta yüzbinlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca Suriyeli de ülkelerini terk ederek, komşu ülkelere sığındı.

İç savaşın başladığı ilk günden itibaren Suriyelileri yalnız bırakmayan Türkiye, oluşturulan kamplarda misafirlerine her türlü desteği veriyor.

Sivil toplum kuruluşları da "ensar-muhacir" anlayışından hareketle düzenlenen kampanyalarla savaş mağdurlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor.

UMHD'de Türkiye'nin operasyonlarıyla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere yerleşenler, hayatlarını mülteci kamplarında geçirenler ile sınırın sıfır noktasında kurulan konaklama merkezlerindeki savaş mağdurlarına moral vermek adına düzenlediği "Sınırsız Şenlik" etkinliğiyle, yaklaşık 50 bin çocuğun yüzündeki tebessüme ortak oldu.

Etkinlik kapsamında sokak oyunları, filmler, gösteriler, deney atölyeleri, yarışmalar düzenleyen dernek gönüllüleri, Suriyeli çocuklara unutamayacakları anlar yaşatmaya çalıştı.

- "Onların bu anılarında yer almaktan çok mutluyuz"

UMHD Genel Başkanı Uğur Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş mağduru çocukların da gülme hakkının olduğunu bütün dünyaya haykırmak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Kardeşliğin sınır tanımadığına inandıklarını ve Suriyeli çocuklara haklarını vermek için bölgeyi dolaştıklarını ifade eden Yıldırım, "Umudumuz odur ki bu savaş bir an evvel bitsin. Onlar da okullarına, eğlenceli çocukluk günlerine dönsünler ve savaşın acılarını da bir an evvel unutsunlar. Biz 'Sınırsız Şenlik' programını 2017 yılında başlatmıştık, geçen yıl 15 gün süren bir programımız olmuştu. Bu yıl da 15 gün icra ettik." diye konuştu.

Yıldırım, etkinlik kapsamında yaklaşık 50 bin çocukla birebir ilgilenme şansı bulduklarını, okul çağındaki çocukların bir yıllık kırtasiye ihtiyaçlarını da karşıladıklarını dile getirdi.

Gerçekleştirilen organizasyonu çocukların çok beğendiğini ve gönüllerince eğlendiğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Geçen yılki etkinlikte AA muhabiri 'Savaş başladığı günden beri 100 binden fazla çocuk fotoğrafı çektim ama bugünkü kadar çok gülen çocuk fotoğrafı çekmedim.' demişti. Bizim hedefimiz de zaten bunu gerçekleştirmeye çalışmak. Öncelikle biz buradan Suriye'de halen bir hayat olduğunu burada milyonları aşan sayıda çocuk olduğunu tekrardan haykırıyoruz. Bizim için belki sıradan bir gün ama onlar hayatları boyunca belki bugünü hatırlayacaklar. Biz de onların bu anılarında yer almaktan çok mutluyuz."

Yıldırım, tüm ülkeleri başta çocuklar olmak üzere sivillerin korunması ve güvenliği açısından duyarlı olmaya davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
"Ensar-Muhacir" Sınırsız Şenlik Uluslararası Mülteci Hakları Derneği

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