Savaşın çocukları yeniden duymaya başladı

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'de yaşanan iç savaşta meydana gelen patlamalar ve çeşitli hastalıklar nedeniyle işitme yetisini yitiren 22 çocuğa, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt Beytül Zekat Yardım kuruluşu iş birliğiyle işitme cihazı takıldı. Bazı çocuklar ailelerinin sesini ilk defa duymanın heyecanını yaşadı.

Suriye'de 7,5 yıldır devam eden iç savaştan en çok etkilenenler çocuklar oldu. Yaşanan çatışma, patlama ve hastalıklar sonucu binlerce çocuk sakat kalırken, bir kısmı da işitme yetisini yitirdi. Çocukların tedavisi için İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt Beytül Zekat Yardım Kuruluşu iş birliğiyle 'İşitme Cihazı Projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında tespit edilen 22 işitme engelli çocuğa El-Bab'da, işitme cihazı takıldı. Çocuklardan bazıları, anne ve babaların seslerini ilk defa duymanın heyecanını yaşadı.

İHH Kilis Sağlık Sorumlusu Muhammed Ceyhan, "2018'in başında başlattığımız sağlık projeleri ile 100 Suriyeli hastanın tedavisini üstlendik. Bunların içinde kornea ameliyatları, işitme cihazları, protez işlemleri ve engellilere akülü tekerlekli sandalye dağıtımı vardı. Bugün de yine 22 öğrenciye işitme cihazı takıyoruz. Savaşın harap ettiği, savaşın duymalarını engellediği öğrencilerimiz işitme cihazlarını taktı. İnşallah hayat bundan sonra onlar için daha güzel olacak" dedi.

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