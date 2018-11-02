Savaşın çocukları yeniden duymaya başladı

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'de yaşanan iç savaşta meydana gelen patlamalar ve çeşitli hastalıklar nedeniyle işitme yetisini yitiren 22 çocuğa, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt Beytül Zekat Yardım kuruluşu iş birliğiyle işitme cihazı takıldı. Bazı çocuklar ailelerinin sesini ilk defa duymanın heyecanını yaşadı.
Suriye'de 7,5 yıldır devam eden iç savaştan en çok etkilenenler çocuklar oldu. Yaşanan çatışma, patlama ve hastalıklar sonucu binlerce çocuk sakat kalırken, bir kısmı da işitme yetisini yitirdi. Çocukların tedavisi için İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt Beytül Zekat Yardım Kuruluşu iş birliğiyle 'İşitme Cihazı Projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında tespit edilen 22 işitme engelli çocuğa El-Bab'da, işitme cihazı takıldı. Çocuklardan bazıları, anne ve babaların seslerini ilk defa duymanın heyecanını yaşadı.
İHH Kilis Sağlık Sorumlusu Muhammed Ceyhan, "2018'in başında başlattığımız sağlık projeleri ile 100 Suriyeli hastanın tedavisini üstlendik. Bunların içinde kornea ameliyatları, işitme cihazları, protez işlemleri ve engellilere akülü tekerlekli sandalye dağıtımı vardı. Bugün de yine 22 öğrenciye işitme cihazı takıyoruz. Savaşın harap ettiği, savaşın duymalarını engellediği öğrencilerimiz işitme cihazlarını taktı. İnşallah hayat bundan sonra onlar için daha güzel olacak" dedi.
FOTOĞRAFLI
Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığı serbest bırakan savcıya büyük şok
Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi
Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma
Görümcesinin kocasıyla kaçtı
İlk kez görüldü, birkaç gün içerisinde öldürüyor!
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Meclis'te 'Erdoğan'a özel lavabo' krizi
Londra'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde yangın paniği
AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!
NASA duyurdu: Uzay aracı Dawn ile iletişim kesildi
Çin'in yeni oyuncağı çok konuşulacak!
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Okuyucu Yorumları 0 yorum