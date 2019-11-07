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Savaşın çocuklarına eğitim desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 14:05 | Son Güncelleme

Suriye’nin Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan çadır kentlerde eğitim gören 8 bin 590 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.Suriye’nin Fırat Kalkanı bölgesinde, Kilis’in karşısında bulunan Azez’deki okullarda eğitim devam ediyor.

Suriye’nin Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan çadır kentlerde eğitim gören 8 bin 590 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.
Suriye’nin Fırat Kalkanı bölgesinde, Kilis’in karşısında bulunan Azez’deki okullarda eğitim devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriyeli mültecilerin gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamanın yanında eğitim alanında da çalışmalar yürütüyor. Kamplarda ve şehir merkezlerde okullar açan İHH, birçok okula da eğitim desteği sağlıyor.
Yardımlar hakkında açıklama yapan İHH Kilis Basın birimi sorumlusu Yakup Alaca, "2011’den bu yana Suriye’de yaşanan iç savaş tarihin en büyük insanlık trajedisinin bilhassa çocuk ve kadınların aleyhine işleniyor" dedi. Eğitime yönelik yardımların devam edeceğini söyleyen Alaca, ”Savaştan en çok etkilenen alanların başında eğitim gelmektedir. Hayatta kalmak için mücadele veren çocukların eğitim imkanları da savaş süresince son derece sınırlı bir hal almıştır. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için bölgede var gücümüzle çalışıyoruz. Bizler, Türkiye’den gelecek olan yardımlarla savaşın zor şartlarında eğitim gören çocuklara hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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