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Savaşın çocuklarına eğitim desteği sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 14:30 | Son Güncelleme

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin kuzeyinde 50 bin öğrencinin bir yıllık kırtasiye ihtiyacını karşıladı

AZEZ/İDLİB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Suriye’de Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgeleri ve muhaliflerin kontrolündeki alanlarda 50 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıttı.

Suriyeli çocuklar, okulların açılmasıyla beraber savaşın zor şartları altında eğitim mücadelesini Türkiye’den gelen yardımlarla sürdürüyor.

İHH'nın Suud Kral Selman Vakfı ile hayata geçirdiği kırtasiye projesi kapsamında 50 bin öğrenciye okul çantası içerisinde kırtasiye malzemeleri verildi.

Kalem, defter, silgi, suluk, beslenme çantası, kuru boya, yağlı boya, oyun hamuru, cetvel takımı ve boyama kitabı bulunan setler, sene boyunca çocukların kırtasiye ihtiyacını karşılayacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı Kilis Koordinatörü Serkan Öktem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye’de savaş başladığı günden bu yana eğitim hayatından mahrum kalan 10 binlerce çocuk var.” dedi.

Suriye’nin geleceği açısından eğitimi de temel yaşam gereksinimi olarak gördüklerini belirten Öktem, “Burada gıda ve barınma dışında artık kalıcı eser olarak eğitim için de projeler üretiyoruz. Bu kapsamda Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib bölgelerinde yıkılmış veya atıl durumda bulunan okulları onarıp çocukların eğitimi için kullanıma açıyoruz.” diye konuştu.

İHH Suriye Çalışmaları Saha Koordinatörlerinden Hasan Aksoy da "Fırat Kalkanı bölgesinde 16 bin 500 çanta seti dağıttık. Kamplardaki okullarda dağıtım yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aksoy ayrıca 500 okulun yıl boyunca kırtasiye ihtiyacını karşılayacaklarını bildirdi.

Çantasını alan 9 yaşındaki Muhammed Hamido da “Bugün çok mutluyum. Tekrar okula geldim ve arkadaşlarımla buluştum. Okulumuzu ve hocalarımı çok seviyorum. Türkiye’ye çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

İHH, Suriye’de iç savaşın başladığı ilk günden itibaren sivil halka insani yardım olmak üzere birçok alanda yardımları ulaştırmaya devam ediyor.

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