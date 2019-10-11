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Savaşın Gölgesinde Pamuk Hasadı

11.10.2019 21:50 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı operasyonun en yoğun yaşandığı yerlerden Akçakale’de, sınıra yakın mahalleler can kaybı endişesiyle hızla boşaltıldı ancak sınır boyu ekilen pamuk tarlalarında işçiler hayati riske rağmen hasadı sürdürüyor

Savaşın Gölgesinde Pamuk Hasadı

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı operasyonun en yoğun yaşandığı yerlerden Akçakale’de, sınıra yakın mahalleler can kaybı endişesiyle hızla boşaltıldı ancak sınır boyu ekilen pamuk tarlalarında işçiler hayati riske rağmen hasadı sürdürüyor.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde önceki gün düşen yoğun havan mermilerinden dolayı kent boşaltılmaya başlandı. Bu sabah saatlerinde de sokaklar bomboştu, esnaf da işyeri ve dükkanlarını açmadı. Sınıra yakın yerlerde yaşayan vatandaşların bir kısmı çevre il ve ilçelerdeki yakınlarının yanlarına giderken, bazı vatandaşlarınsa Suriyeli mülteciler için yapılan Harran ilçesindeki Geçici Sığınma Merkezi’ne yerleştiği öğrenildi.

“Savaş var ama ekmek parası için çalışmalıyız’’

Operasyonun pamuk hasadı mevsimine denk gelmesi nedeniyle tarlada kalan ürünün toplanmasında çalışan Akçakaleli işçilerse, hayati riske rağmen “ekmek parası için çalışmaya mecburuz” diyor.

VOA Türkçe’ye konuşan işçilerden Salih Toğrul, çalışmak zorunda olduğu için okula gidemediğine de dikkat çekerek, “Yanı başımızda savaş var ama ne yapalım ekmek parası için çalışmak zorundayız, yoksa aç kalırız. Havan mermileri düştüğü zaman korkuyoruz ama nereye gideceğimizi bilmiyoruz’’ diye konuştu.

Günlük 30 liraya çalıştıklarına vurgu yapan işçilerden Şaban Toğrul ise, savaşın yaşandığı Suriye sınırında çalışmaktan korktuklarını ancak, başka şanslarının olmadığını ifade etti.

“Kendi ülkemizde mülteci olacağız’’

Büyük bir sermaye harcayarak tarlasına pamuk ektiğini ancak operasyonun başlamasıyla birlikte hem toplatacak işçi bulmadığını hem de pamuk fiyatlarının düşük olduğuna dikkat çeken çiftçi İsmail Ozan “Hemen karşımızda savaş var, bu tarlayı ektik ama tam pamuk hasadı sezonunda harekat başladı. Ama pamuğumuzu toplamak zorundayız. Korkuyoruz, tedirgin oluyoruz, dün az daha bırakıp gidecektik. Çünkü karşıda savaş var, havan mermileri geliyor. Bomba sesleri, bir de Akçakale’de şehit olan yaralanan arkadaşlarımız var diye korktuk. Suriye sınırındaki herkes gitti, kimse pamuk toplamıyor. Savaş daha da şiddetlenirse gidecek bir yerimiz de yok, ancak Harran’daki mülteci kampına gideriz. Kendi ülkemizde mülteci olacağız’’ dedi.

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