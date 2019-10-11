Savaşın Gölgesinde Pamuk Hasadı

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı operasyonun en yoğun yaşandığı yerlerden Akçakale’de, sınıra yakın mahalleler can kaybı endişesiyle hızla boşaltıldı ancak sınır boyu ekilen pamuk tarlalarında işçiler hayati riske rağmen hasadı sürdürüyor.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde önceki gün düşen yoğun havan mermilerinden dolayı kent boşaltılmaya başlandı. Bu sabah saatlerinde de sokaklar bomboştu, esnaf da işyeri ve dükkanlarını açmadı. Sınıra yakın yerlerde yaşayan vatandaşların bir kısmı çevre il ve ilçelerdeki yakınlarının yanlarına giderken, bazı vatandaşlarınsa Suriyeli mülteciler için yapılan Harran ilçesindeki Geçici Sığınma Merkezi’ne yerleştiği öğrenildi.

“Savaş var ama ekmek parası için çalışmalıyız’’

Operasyonun pamuk hasadı mevsimine denk gelmesi nedeniyle tarlada kalan ürünün toplanmasında çalışan Akçakaleli işçilerse, hayati riske rağmen “ekmek parası için çalışmaya mecburuz” diyor.

VOA Türkçe’ye konuşan işçilerden Salih Toğrul, çalışmak zorunda olduğu için okula gidemediğine de dikkat çekerek, “Yanı başımızda savaş var ama ne yapalım ekmek parası için çalışmak zorundayız, yoksa aç kalırız. Havan mermileri düştüğü zaman korkuyoruz ama nereye gideceğimizi bilmiyoruz’’ diye konuştu.