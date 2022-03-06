“Savaşın Küresel Ekonomiye Etkisi Ağır Olacak”

Uluslararası Para Fonu (IMF) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 1,4 milyar dolarlık acil finansman talebini gelecek hafta onaylanmak üzere yönetim kurulunda gündeme gelmesinin beklendiğini duyurdu.

IMF, Ukrayna’nın komşusu Moldova'daki yetkililerle de ülkeye finansman seçenekleri hakkında görüşmelerde bulunulduğunu bildirdi.

IMF yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın halihazırda enerji ve tahıl fiyatlarını yükselttiğini söyledi. Ukrayna’daki savaşın komşu ülkelere 1 milyondan fazla mülteci akışına sebep olduğunu hatırlatan IMF, Rusya'ya da benzeri görülmemiş yaptırımları tetiklediğini belirtti.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, başkanlık ettiği yönetim kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, “Durum fazlasıyla değişken ve gelecek tahmini olağanüstü belirsizliğe sahip olsa da ekonomik sonuçlar bu haliyle bile çok ciddi” denildi.

"Devam eden savaş ve ilgili yaptırımların küresel ekonomi üzerinde de ciddi bir etkisi olacak" uyarısında bulunan IMF açıklaması, krizin fiyat baskılarının zaten yüksek olduğu bir zamanda enflasyon ve ekonomik faaliyet üzerinde olumsuz bir şok yarattığına dikkat çekti.

Fiyat şoklarının dünya çapında hissedileceği belirtilen açıklamada, yetkililerin, gıda ve yakıt giderlerinin daha yüksek olduğu yoksul hanelere mali destek sağlaması gerektiği ve savaşın tırmanması durumunda ekonomik zararın artacağı uyarıları yer aldı.

ABD, Avrupa ve diğer ülkelerce Rusya'ya uygulanan kapsamlı yaptırımlar için de açıklamada “küresel ekonomi ve mali piyasalar üzerinde önemli bir etkisi olacak ve diğer ülkelere önemli ölçüde yayılacak” ifadeleri kullanıldı.

Moldova ve Ukrayna’da etkiler

İnsan kayıplarına ek olarak Ukrayna, deniz ve hava limanlarının hasar görüp kapatılması, birçok yol ve köprünün hasar görmesi veya yıkılması nedeniyle önemli ölçüde ekonomik kayıp yaşıyor.

IMF açıklamasında, “Bu aşamada finansman ihtiyaçlarını tam olarak değerlendirmek çok zor olsa da Ukrayna'nın ciddi toparlanma ve yeniden inşa maliyetleriyle karşı karşıya kalacağı zaten açık” ifadeleri yer aldı.

IMF, Ukrayna ve Rusya ile yakın ekonomik bağları olan Moldova ve diğer ülkelerin kıtlık ve tedarik kesintileri konusunda "özellikle risk" altında olduğuna dikkat çekti.

Raporda, IMF personelinin mevcut krizin maliyetlerini karşılamaya yardımcı olmak için mevcut 558 milyon dolarlık IMF kredi programının genişletilmesini ve yeniden düzenlenmesini talep eden Moldova ile fon seçenekleri üzerine aktif olarak müzakere ettiği belirtildi.

