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Savaşın ortasında Zelenskiy'e sürpriz ziyaret! Kimse beklemiyordu... 'Baş başa görüşme başladı'

09.04.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e süpriz bir ziyaret gerçekleşti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın daha önce kamuoyuna duyurulmayan ziyaretinin zamanlaması dikkat çekti.

Savaşın ortasında Zelenskiy'e sürpriz ziyaret! Kimse beklemiyordu... 'Baş başa görüşme başladı'

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgalden bu yana Ukrayna'ya desteğini her fırsatta yineleyen İngiltere'nin başbakanı Boris Johnson, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'i ziyaret etti. Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğinin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf "Sürpriz" ifadesiyle paylaşıldı.

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Sybiha da Facebook hesabından Johnson ile Zelenskiy ikilisinin fotoğrafını paylaşarak, "Boris Johnson'ın Kiev ziyareti, Başkan Zelenskiy ile baş başa görüşmeyle başladı." ifadesini kullandı.

Johnson'ın ziyareti, İngiltere'nin Ukrayna'ya toplam 100 milyon sterlinlik Starstreak uçaksavar füzeleri ve 800 tanksavar füzenin yanı sıra kask, zırh ve gece görüşü araçları gibi ölümcül olmayan teçhizat göndereceklerini duyurmasının ardından geldi.

(AA-İHA)

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