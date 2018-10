Savaşın ortasındaki çocukları eğitimle kurtarıyor

"Savaş devam etse de onlar çok umutlular. Sadece bir dakika onlardan uzak kalsam bu benim kalbimi incitiyor. Bu yüzden genç nesillerin sabırlı olması ve Afganistan'a barış getirmesi için onları sürekli teşvik ediyorum çünkü savaş bir çözüm olmayacak. Barış getirin. Afganistan'da barışa ulaşmamızın tek yolu genç nesillerimizdir. Kültüre saygı duyuyoruz, geleneğe saygı duyuyoruz fakat barışı aramalıyız. Afganistan'a barış gelmedikçe her zaman acı çekeceğiz."

- Taliban'ın okulunu kapatmasına engel oldu

Yacoobi konuşmasında, terör örgütü Taliban'ın, kız çocuklarının eğitim gördüğü okulunu kapatmasına karşı verdiği mücadeleyi de şöyle anlattı:

"Her şeyden önce kültürümü gerçekten gözetiyorum. Her zaman başörtümü takıyorum. Müslümanım, İslam'ı seviyorum. İslam barıştır, savaş dini değil. Bu yüzden okulumu basanlar burada neler öğrettiğimi gördüler. Kültür, gelenek ve aynı zamanda eleştirel düşünmeyi öğretiyorum. Sonuç olarak, onlar sınıfıma gelen her genç kızın başörtüsü taktığını, İslam'ın gerçekten iyi temsil edicileri olduğunu gördüler. Bu yüzden başka bir şey yapamadılar ve okuluma dokunmadılar."

Öte yandan Yacoobi, bu süreçte okula gelip giden kişilere dikkat ettiğini ve yabancıların okula girmesine izin vermediğini belirtti.

Afgan eğitim gönüllüsü Yacoobi, okullarda ayrıca akademik Kur'an-ı Kerim dersi verdiklerini ve Kur'an ayetlerinin anlamını öğrenmeye yönelik çalıştıklarını vurguladı.

Yacoobi, şöyle devam etti:

"Kur'an-ı sadece ezberlemek için değil, ne anlatmaya çalıştığını bilerek öğrenirseniz Kur'an'ın kadın ve insan haklarından bahsettiğini göreceksiniz. (Teröristler) Beni durdurup kadınlara eğitim vermemin iyi bir şey olmadığını söylediklerinde 'Kur'an kadınları eğitmemiz gerektiğini söylüyor, eğitmememiz gerektiğini değil' şeklinde karşılık verdim."