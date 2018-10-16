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Savaşın seyrini değiştirecek adım! Beyin programlayacaklar!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2018 11:46 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı araştırma birimi Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), insan beynine yerleştirilecek çiplerle insan vücudu ve zihnini programlamaya ve kontrol etmeye yönelik çalışmalar yapıyor.

Savaşın seyrini değiştirecek adım! Beyin programlayacaklar!

Pentagon'a bağlı DARPA, zihin kontrolü projesini askerler üzerinde kullanmak için proje geliştirdi.

DARPA’da Biyolojik Teknoloji Biriminin başında bulunan biyomedikal mühendisi Dr. Justin Sanchez, insan saçı çapı kadar ince mikrokablo elektrodların insanların beynine yerleştirilmesi üzerinde çalışıyor.

Gazeteci yazar Michael Josep Gross’un üzerinde çalıştıkları proje ile ilgili sorularını yanıtlayan Sanchez, bunu başarabildiklerinde, bir başkasının aklından geçenin bilinebileceğini ve beynin, davranışları nasıl kodladığının anlaşılabileceğini anlattı.

"BİRİNİ TEKERLEKLİ SANDALYEDEN KURTARMAK BENİ ÇOK MUTLU EDECEK"

Sanchez projeyle ilgili şunları söyledi:

"Yeni bir medikal araç geliştirmeye çalışıyoruz. İnsan vücuduna yerleştirilebilen çipler aynı zamanda bütün farklı yönleriyle programlanabilecek. Şimdi bu çiplerle ne yapılacağını sorabilirsiniz. Bu teknolojinin ilk kullanıcısı felçliler olacak. Birini tekerlekli sandalyeden kurtarmak beni çok mutlu edecek.Yardım etmeye çalıştığımız bu insanların vücutlarının esiri olmamaları gerekir. Bugün onları üzerinde çalıştığımız teknolojilerle özgürlüklerine kavuşturabiliriz. İşte ilham kaynağım bu."

Dr. Sanchez, şu anda insan beyninin ve vücudunun tedavisi ve güçlendirilmesi için araştırmaya devam ettiklerini belirterek amacının bedensel engelli birinin tekerlekli sandalyeden kurtarmaya yardım etmekten çok daha fazlası olduğunu da ifade etti.

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