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Savaşın siber boyutu! Microsoft, Rus saldırılarını raporladı

28.04.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik siber saldırılarını ortaya çıkardı. Microsoft, Rus siber aktörlerin askeri harekatla uyum içinde Ukrayna'ya yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Savaşın siber boyutu! Microsoft, Rus saldırılarını raporladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik siber saldırılarını Microsoft ortaya çıkardı. Microsoft, Rusya'nın Ukrayna'daki siber saldırılarına ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, Rus devletinin siber aktörlerinin askeri harekatla uyum içinde saldırılar gerçekleştirdiğinin gözlemlendiği aktarıldı.

Rusya destekli en az 6 ayrı bilgisayar korsanı grubunun Rus askeri güçleri Ukrayna'ya saldırırken yıkıcı siber saldırılar düzenlediğine dikkati çekilen raporda, bilgisayar korsanlarının çeşitli casusluk ve istihbarat faaliyetlerinde bulunduğunun da tespit edildiği belirtildi.

RUSYA'NIN SİBER OPERASYONLARI MART 2021'DE BAŞLADI

Raporda, 23 Şubat'tan 8 Nisan'a kadar olan süreçte Ukrayna'daki düzinelerce kuruluşun yüzlerce sistemindeki dosyaları kalıcı olarak yok eden yaklaşık 40 yıkıcı saldırının kanıtlarının görüldüğü ifade edildi.

siber

Yıkıcı saldırıların yüzde 40'ından fazlasının kritik altyapı sektörlerindeki kuruluşlara yönelik olduğu kaydedilen raporda, yüzde 32'sinin ise doğrudan Ukrayna'nın devlet kuruluşlarını hedef aldığı bildirildi.

Raporda, Rusya'nın siber operasyonlarının Mart 2021 gibi erken bir tarihte başladığı vurgulandı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu. (AA)

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