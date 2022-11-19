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Savaşmak yerine sevişmeye başladıkları için yasaklandı! Maca kökü tozu nedir, maca tozu ne işe yarar?

19.11.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maca kökü tozu diğer adıyla Peru ginsengi aynı zamanda maca tozu olarak da adlandırılır. Dünyanın en sert iklimlerinde yetişen bu dayanıklı besin en çok adını aldığı Peru ve Bolivya sınırlarından And dağlarında bulunuyor. Tarihsel kökeni çok ilginç olan maca kökü tozu faydaları saymakla bitmiyor. Maca kökü tozunun kadın ve erkekler üzerindeki etkileri farklıdır. Maca kökü tozu faydaları ve kullanımı...

Savaşmak yerine sevişmeye başladıkları için yasaklandı! Maca kökü tozu nedir, maca tozu ne işe yarar?

Maca tozu, Güney Amerika’da yüzyıllardır hem tıbbi olarak hem de yiyecek olarak tüketiliyor. Kurutulduğu zaman yedi yıl boyunca tazeliğini koruyan maca genellikle maca tozu olarak tüketiliyor. Eski uygarlıklardan İnka’lar da dahil olmak üzere Güney Amerika kültürleri macayı hormonları dengelemek, libido ve doğurganlığı artırmak, kaygıyı azaltmak, zihinsel berraklığı artırmak ve dayanıklılığı ve gücü artırmak gibi sebeplerle yüzyıllardır kullanılıyor.

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MACA KÖKÜ TOZU İÇİNDEKİ VİTAMİNLER

Maca kökü tozu, inanılmaz derecede vitamin ve mineralle doludur. Zengin içerikli maca kökü tozu potasyum, kalsiyum, iyot, magnezyum, lif ve protein sağlar. Ayrıca B1, B12 gibi vitaminler ve yararlı yağ asitlerini de içermektedir. Tüm bu besin ögeleri sinir sisteminin ideal bir şekilde çalışmasını sağlayarak sakinlik verir.

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MACA KÖKÜ TOZU FAYDALARI

Maca köklerinin toz haline getirilmesiyle elde edilen maca tozu kolay adaptasyon sağlama ile ilişkilendirilir. Süper besinlerden biri olarak adlandırılan maca kökü tozu faydaları saymakla bitmiyor...

Alzheimer riskini azaltır.

Hücreleri yeniler.

Stres, anksiyete, travma gibi sinirsel durumların tedavisinde kullanıldığında olumlu etkileri görülmektedir.

Hormonları düzenler.

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Maca tozu erkeklerde cinsiyet hormonlarının normal değerlerde olmasında ve dayanıklılığı artırmada etkilidir.

Erkeklerde sperm sayısını artırır, kısırlık probleminde etkili olduğu öne sürülüyor.

Kadınlarda regli öncesi dönem olarak adlandırılan PMS döneminde görülen belirtilerin hafifletilmesinde etkilidir. Aynı şekilde regli döneminde hormon düzeylerinin normal değerlerde tutulmasını sağlayarak bu dönemin olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.

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Menopoz dönemindeki adet düzensizlikleri, ruh hali değişiklikleri, sıcak basmaları, uyku bozuklukları gibi belirtilerin azaltılmasında görev alır. Maca tozu dayanıklılığı ve enerji seviyelerini artırdığı için sporcularda kullanımı da olumlu etkiler sağlamaktadır.

MACA TOZU EFSANESİ

Maca tozunun kulaktan kulağa anlatılan bir efsanesi de bulunuyor. İnka uygarlığının yükseliş döneminde maca tüketilmeye başlanıyor. Özellikle İnka savaşçıları kullandıkları maca yüzünden çok güçlenmişler. Maca tozunun cinsel etkileri de beraberinde ortaya çıkmaya başlayınca durum değişmiş. İnka uygarlığında maca tozu sadece savaş bitene kadar savaşçıların güçlenmesi için kullanıldı. Diğer günlerde ise kullanılması yasaklandı. Bu sayede adını duyuran maca tozu özellikle Peru’da libidoyu artırdığı için sıklıkla kullanılıyor.


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