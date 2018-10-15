Savaşta asker babalarını kaybeden Ukraynalı çocuklar Marmaris'te 

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- UKRAYNA'da savaşta ölen askerlerin 8 ile 14 yaş arasındaki çocukları Muğla'nın Marmaris ilçesine tatile getirildi. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha çocukları karşılayarak çeşitli hediyeler verdi.

Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, ülkelerindeki savaşta babalarını kaybeden 16 çocuk 6 günlüğüne Marmaris'e tatile getirildi. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ve Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olena Topçu çocukları kalacakları otelin salonunda karşıladı. Çocuklarla bir araya gelen heyet ilk olarak Türkiye ve Ukrayna'nın milli marşlarını okudu. Çocuklar, kendi yazdıkları şarkılarını seslendirdi. Ukrayna Büyükelçisi Sybiha ve Belediye Başkanı Acar çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, böyle anlamlı bir projeye destek vermekten onur duyduğunu belirterek, "Çocuklarımızın kendilerini evlerinde hissetmeleri için ne gerekiyorsa hizmetlerine hazırız. Planlı kültür ve tarihi gezilerine katılmalarını sağlayacağız. Tatilin keyfini çıkartmalarını ve bol bol denize girmelerini tavsiye ediyorum" dedi.