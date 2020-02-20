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Savaşta ikinci round başlıyor: Mount & Blade II: Bannerlord'un çıkış tarihi açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.02.2020 14:20 | Son Güncelleme

TaleWorlds Mount & Blade II: Bannerlord'un çıkış tarihini duyurdu. Daha önce Mart ayında çıkacağı söylenen Mount & Blade II: Bannerlord'un kesin çıkış tarihi Steam üzerinden paylaşıldı. İşte Mount & Blade II: Bannerlord'un merakla beklenen çıkış tarihi...

Savaşta ikinci round başlıyor: Mount & Blade II: Bannerlord'un çıkış tarihi açıklandı!

Mount & Blade II: Bannerlord oyun severlerin aylardır gelmesini beklediği bir oyun. Hal böyle olunca, her uzun süre beklenen oyunun başına geldiği gibi Mount & Blade II: Bannerlord hakkında da farklı söylentiler ortaya çıktı. Bu söylentilerden en dikkat çekeni ise Mount & Blade II: Bannerlord'un çıkış tarihi ile ilgiliydi. Mount & Blade II: Bannerlord'un 31 Mart 2020 tarihinde Steam üzerinden indirmeye sunacağını söyleyenler görünüşe göre bu tahminlerinde yanılmadı. Zira, TaleWorlds yaptığı paylaşım ile oyunun resmi çıkış tarihini duyurdu.

MOUNT & BLADE II: BANNERLORD ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Mount & Blade II: Bannerlord'un Steam sayfasında yapılan bir güncelleme ile oyunun ne zaman satışa sunulacağı kesinlik kazandı. Steam sayfasına eklenen bilgilere göre Mount & Blade II: Bannerlord 31 mart günü Steam mağazasına eklenecek.

Mount & Blade II-Bannerlord

MOUNT & BLADE II: BANNERLORD NE KADAR?

TaleWorlds yapımı oyunun fiyatı ise bir diğer merak edilen konu. Fakat ne Steam'de ne de TaleWorlds'ün resmi kanallarında Mount & Blade II: Bannerlord'un fiyatına dair herhangi bir bilgi paylaşılmış değil. Fiyat bilgisinin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

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