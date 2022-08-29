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  4. Savaşta kritik eşik! Rus güçlerine karşı hücuma geçtiler

Savaşta kritik eşik! Rus güçlerine karşı hücuma geçtiler

29.08.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana süren savaşta yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşı ülkenin güneyinde karşı saldırı başlattı. Öte yandan Ukrayna basınında çıkan haberlerde ise Ukrayna güçlerinin Herson'da Rus güçlerinin ilk savunma hattını yardığı iddia edildi.

Savaşta kritik eşik! Rus güçlerine karşı hücuma geçtiler

Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir gelişme yaşandı. Ukrayna ordusunun, Ukrayna'nın güneyinde bulunan Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlattığı ifade edildi.

Ukrayna ordusunun Güney Komutanlığı Sözcüsü Natalia Humeniuk, yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Herson bölgesi de dahil olmak üzere ülkenin güneyinde "birçok yönde" karşı saldırı başlattığını söyledi.

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Humeniuk, ülkenin güneyinde durumun gergin, ancak Ukrayna güçlerinin kontrolünde olduğunu dile getirdi.

SAVUNMA HATTI YARILDI

Basında çıkan haberlerde ise Ukrayna güçlerinin Herson'da Rus güçlerinin ilk savunma hattını yardığı ileri sürüldü.

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Öte yandan, Rus güçlerinin ülkenin güneyinde yer alan Mıkolayiv şehrini hedef aldığı bildirildi.

Mıkolayiv Belediye Başkanı Oleksandr Senkevych, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını açıkladı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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