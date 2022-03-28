Savaşta kritik gelişme! Kontrol yeniden Ukrayna'ya geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali sürüyor. Bölgeden zaman zaman ateşkes haberleri gelse ve taraflar arasında müzakareler yürütülse de Ukrayna topraklarında sıcak çatışmalar devam ediyor. Rus güçleri Ukrayna'nın bazı kentlerini ele geçirirken Ukraynalılar direnişe devam ederek kentleri Rus kontrolünden geri almaya çalışıyor. Rus ordusundan geri alınan kentlere son olarak bölgedeki sıcak noktalardan olan İrpin eklendi.

İrpin Valisi Aleksandr Markuşin, kentin kontrolünün Ukrayna güçlerince tam olarak ele geçirildiğini duyurdu. Telegram hesabından videolu paylaşım yapan Vali Markuşin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün güzel bir haberimiz var. İrpin kurtarıldı. Kentimize daha fazla saldırı yapılacağını biliyoruz, cesurca savunacağız."

İrpin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın konumu nedeniyle kritik bir öneme sahip. Geçtiğimiz günlerde kentin Ukrayna topraklarındaki ilerleyişini sürdüren Rus güçlerince ele geçirildiği bildirilmişti.

İrpin'de sivillerin tahliyesi devam ediyor.

