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Savaşta kritik gelişme! Kontrol yeniden Ukrayna'ya geçti

28.03.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir aydan uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında kritik bir gelişme yaşandı. Rusya, Ukrayna'nın kilit noktalarından olan İrpin kentini ele geçirmişti. İrpin Valisi Aleksandr Markuşin, "Bugün güzel bir haberimiz var" diyerek yeni gelişmeyi duyurdu.

Savaşta kritik gelişme! Kontrol yeniden Ukrayna'ya geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali sürüyor. Bölgeden zaman zaman ateşkes haberleri gelse ve taraflar arasında müzakareler yürütülse de Ukrayna topraklarında sıcak çatışmalar devam ediyor. Rus güçleri Ukrayna'nın bazı kentlerini ele geçirirken Ukraynalılar direnişe devam ederek kentleri Rus kontrolünden geri almaya çalışıyor. Rus ordusundan geri alınan kentlere son olarak bölgedeki sıcak noktalardan olan İrpin eklendi.

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İrpin Valisi Aleksandr Markuşin, kentin kontrolünün Ukrayna güçlerince tam olarak ele geçirildiğini duyurdu. Telegram hesabından videolu paylaşım yapan Vali Markuşin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün güzel bir haberimiz var. İrpin kurtarıldı. Kentimize daha fazla saldırı yapılacağını biliyoruz, cesurca savunacağız."

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İrpin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın konumu nedeniyle kritik bir öneme sahip. Geçtiğimiz günlerde kentin Ukrayna topraklarındaki ilerleyişini sürdüren Rus güçlerince ele geçirildiği bildirilmişti.

İrpin'de sivillerin tahliyesi devam ediyor.

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