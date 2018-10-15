Savaşta ölen Ukraynalı askerlerin çocukları Marmaris'te

Savaşta ölen Ukraynalı askerlerin çocukları Marmaris ve İstanbul tatili için Türkiye’ye geldi.
Savaşta babalarını kaybeden 16 çocuk, Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneğinin organizasyonuyla tatili için Siteler Mahallesi'nde bir otele yerleştirildi.
İlçenin tarihi ve turistik yerlerini 6 gün boyunca gezecek çocuklara, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha çeşitli hediyeler verdi.
Çocukları otelde ziyaret eden Büyükelçi Sybiha, çocukların Türkiye'nin en güzel turizm noktalarından birinde en iyi şekilde ağırlanacaklarını söyledi.
Sybiha, çocukların tatillerini en iyi şekilde geçirmesi için her ayrıntının düşünüldüğünü belirterek, "Burada kaldığınız sürede Türk halkının ne kadar konuksever olduğunu göreceksiniz. Marmaris'te yoğun bir program sizleri bekliyor. Sonrasında sizleri İstanbul'da ağırlayacağız. Allah'ın bütün iyi dilekleri sizinle olsun. İstanbul'da da sizleri güzellikler bekliyor olacak. Bizlere sizlerin tatil yapmanız için destek olan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.
Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da çocuklara kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini, tatilin keyfini çıkarmalarını, denize girmelerini tavsiye etti, belediye olarak onları en güzel şekilde ağırlayacaklarını söyledi.
Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olena Topçu ise Ukrayna'da Rusya ile savaşırken ölen askerlerin çocuklarını Marmaris'e tatil için getirdiklerini dile getirdi.
Büyükelçilik ve projeye destek olan firmaların katkılarıyla çocukların gönüllülük esasına göre Marmaris'e getirildiğini aktaran Topçu, "Çocuklar 6 gün Marmaris'te kalacak. 16 çocuğumuzu Marmaris'te en iyi şekilde misafir edeceğiz. 21 Ekim Pazar günü de İstanbul'a gidecekler." diye konuştu.
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