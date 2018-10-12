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Savaşta uzuvlarını kaybedenlere yardım eli

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.10.2018 20:34 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle yürüme yetisini kaybeden Suriyeli 7 kişi, İHH'nın, AID işbirliğiyle hayata geçirdiği "Ortez Protez Projesi" kapsamında protezlerine kavuştu - AID Görevlisi Ferda Gömi: - "Hastaların yıllar sonra attıkları ilk adımlara tanık olmak çok güzel bir duygu"

KİLİS (AA) - Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle yürüme yetisini kaybeden 7 Suriyelinin, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Uluslarası Doktorlar Derneği (AID) işbirliğiyle hayata geçirilen "Ortez Protez Projesi" kapsamında alınan protez desteğiyle yürümesi sağlandı.

Savaş nedeniyle çeşitli uzuvlarını kaybeden Suriyeliler için AID iş birliğiyle "Ortez Protez Projesi"ni hayata geçiren İHH, Suriye ve Kilis'te tespit edilen 11 kişiden 7'sinin protezlerini takarak yürümelerini sağladı.

AID görevlisi Ferda Gömi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen ay Kilis'e gelerek protez için ölçü aldıklarını söyledi.

Hastalardan 7'sinin protezlerini hazır hale getirmenin sevincini yaşadıklarını belirten Gömi, "Hastaların yıllar sonra attıkları ilk adımlara tanık olmak çok güzel bir duygu. Birçok hastamızın aileleri çocukları var ama bazı uzuvları olmadığı için aileleriyle birlikte çok zaman geçiremiyorlar. Biz onlara protez yaparak onların hayallerini gerçekleştirmiş oluyoruz." diye konuştu.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Birimi Sorumlusu Yakup Alaca, geçen ay Suriye ve Kilis'te yaşayan 11 hastanın ölçülerinin alındığını anımsatarak, bugün bunlardan 7'sine protezlerini teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Suriyeli Ahmet Birun yaklaşık 6 yıl önce düzenlenen bir hava saldırısında atılan bombalardan birinin evine isabet ettiğini ve bir bacağını kaybettiğini söyledi.

Suriye'deki kısıtlı imkanlar nedeniyle tedavi olamadığını ve uzun süre tek bacakla yaşamak zorunda kaldığını dile getiren Birun, "Daha sonra Türkiye'de İHH'nın Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ortez-protez taktığının haberini aldım ve başvuruda bulundum. Geçen ay ölçülerimi aldılar bugün de çok şükür takıldı. Tekrar ayağıma kavuşmak ve yürümek çok güzel bir duygu. Tekrar yürümeye başladığımdan dolayı kendimi çocuk gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

- "İnşallah çocuklarımla parklara gideceğiz"

Mervan Şerif de yaklaşık 2,5 yıldır yürüyemediğini, okulunu ve işini kaybettiğini, bu nedenle hayatının alt üst olduğunu kaydetti.

Protezin takılmasından sonra hayatına devam edeceğini anlatan Şerif, "Artık ailemle çocuklarımla daha güzel bir hayatım olacak ve inşallah çocuklarımla parklara gideceğiz ve onlarla eğleneceğiz." dedi.

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"Ortez Protez Projesi" iç savaş insan hak ve hürriyetleri Uluslarası Doktorlar Derneği

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