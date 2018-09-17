Savaşta uzuvlarını kaybedenlere yardım eli uzatıyorlar

Bu kuruluşlardan biri olan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, savaşın yarım bıraktığı hayatlarla yakından ilgileniyor. Kimi zaman bu insanlara ayni ve nakdi yardımda bulunan vakıf kimi zamanda başka sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak savaştan zarar gören Suriyelilerin hayatlarına dokunuyor.

Savaşın başladığı ilk günden itibaren savaş mağdurlarını yalnız bırakmayan Türkiye, oluşturduğu barınma merkezleri, konteyner ve çadır kentlerde Suriyelilere her türlü desteği verirken devletin bu yöndeki çalışmalarına sivil toplum kuruluşları da katkı sağlıyor.

Suriye'de yaklaşık 8 yıldır devam eden iç savaş, binlerce insanın hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin yaralanmasına ve engelli durumuna düşmesine neden oldu.

Bu çerçevede savaş nedeniyle kolunu ve bacağını kaybeden hastalara protez ve ortez uygulaması yaptıklarını anlatan Gömi, "Amacımız tamamen onlara yardımcı olmak ve gündelik hayata geçmelerini sağlamak. İstanbul, Şanlıurfa ve Hatay Reyhanlı'da üç merkezimiz var. Buralarda birçok hastaya protez uygulaması yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Kurum olarak yaklaşık 1,5 senelik zaman zarfında 300 hastaya protez uygulaması yaptık." diye konuştu.

AID görevlisi Ferda Gömi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının savaş mağduru insanlara destek olmak, onların günlük yaşamlarına dönmelerini sağlamak ve hayatlarını tek başlarına idame etmelerine katkı sunmak olduğunu belirtti.

Bu kapsamda savaş nedeniyle çeşitli uzuvlarını kaybeden Suriyeliler için AID iş birliğiyle "Ortez Protez Projesi"ni hayata geçiren İHH, Suriye ve Kilis'te tespit edilen 11 kişinin tedavisini başlattı. Bu kişilere çeşitli protezler yapılacak.

Patlamanın ardından tüm dünyasının kırmızıya büründüğünü anlatan Bedir, "Onun haricinde hiçbir şey hissetmedim. Türkiye'ye getirildiğimi ve tedavi edildiğimi, hiçbir şeyi fark etmedim. Bir adam iki gözünü ve bacaklarını kaybederse ne hissedebilir ki. Türkiye'den Allah razı olsun inşallah iyi bir hayata başlarım ve iyi bir umudum olur." dedi.

Mervan Şerif de Rus uçaklarının bombardımanı sonucu bir ayağını kaybettiğini, ardından Türkiye'ye getirilerek tedavisinin yaptırıldığını kaydetti.

İHH yetkililerinin birkaç gün önce kendisini aradığını ve protez yapılacağı bilgisini verdiklerini anlatan Şerif, çok mutlu olduğunu belirterek, protezinin takılmasının ardından yeni bir hayata kavuşacağına inandığını vurguladı.

- "İnşallah en kısa sürede protezlerine kavuşacaklar"

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Birimi Sorumlusu Yakup Alaca da Suriye ve Kilis'te kol ve bacaklarını kaybetmiş hastaları tespit ettiklerini anlatarak, "Sağlık faaliyetleri kapsamında bir proje başlattık ve bu kapsamda ilk olarak 11 hastamızın ölçüleri alındı. İnşallah en kısa sürede protezlerine kavuşacaklar ve yürümeye başlayacaklar." diye konuştu.

