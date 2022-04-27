HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Savaşta yaşlılara dağıtılan sütün içinden bomba çıktı! Yaşlı kadın kutuyu açacakken bubi tuzağını görünce...

Savaşta yaşlılara dağıtılan sütün içinden bomba çıktı! Yaşlı kadın kutuyu açacakken bubi tuzağını görünce...

27.04.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna - Rusya savaşı insani dramlara sahne olmaya devam ediyor. Kherson'da yaşayan yaşlı bir kadına Rus askerleri insani yardım yaptı. Paketin içinden çıkan süt kartonunun içinden çıkanlar tüm dünyayı şok etti! Yaşlı kadın sütü içmeden içine bakınca korkunç gerçekle karşılaştı.

Savaşta yaşlılara dağıtılan sütün içinden bomba çıktı! Yaşlı kadın kutuyu açacakken bubi tuzağını görünce...

Akıllara durgunluk veren olay Ukrayna'da gerçekleşti. Yaşlı kadına insani yardım adı altında verilen süt kutusunun içinden bomba çıktı! Bubi tuzağı şeklinde oluşturulan bombayı açmadan içine bakan yaşlı kadın ölümden döndü. Yaşananları o kadının oğlu anlattı. Öte yandan yardım çantasının kadına zorla verildiği ifade edildi.

MYNET - DIŞ HABER

Kherson'da yaşanan insanlık dramından korkunç hikayeler gelmeye devam ediyor. Rus ordusu tarafından Ukrayna halkına dağıtılan insani yardım paketinin içindeki sütten bomba çıktı. Ev yapımı bubi tuzağıyla düzenlenen süt kutusunu açmayan kadın, ölümden son anda kurtuldu.

OLASI FACİA SON ANDA ÖNLENDİ!

Ukraynalı yaşlı kadın süt kutusunun kapağındaki telleri son anda fark etti. Daha sonra kutunun içini açan kadın, bubi tuzağını gördü. Fünyeyle yerleştirilen bombanın patlamaması bir faciayı önledi.

fefe

GÜVENLİ OLSUN DİYE UKRAYNA ÜRÜNLERİ DAĞITIYORLAR!

Öte yandan Rus ordusunun hakimiyeti ele aldığı bölgelerde Ukrayna halkının güvenini kazanmak için Ukrayna patentli ürünleri dağıttığı ifade edildi.

sa

'YARDIM ÇANTASINI ZORLA VERDİLER'

Yaşlı kadının oğlu yaptığı paylaşımlarda annesinin yardım çantasını almak istemediğini Rus askerlerin annesine çantayı zorla verdiğini belirtti.

Putin'in ruble restinden sonra yeni gelişme! Gazprom, Polonya ve Bulgaristan'a gaz akışını durduruyorPutin'in ruble restinden sonra yeni gelişme! Gazprom, Polonya ve Bulgaristan'a gaz akışını durduruyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus oligarkın oğlu yalanladı! ‘’Ölmedi, öldürüldü’’Rus oligarkın oğlu yalanladı! ‘’Ölmedi, öldürüldü’’
Mansur Yavaş ile ilgili bilgiyi canlı yayında açıkladı: Detayına girmek istemiyorumMansur Yavaş ile ilgili bilgiyi canlı yayında açıkladı: Detayına girmek istemiyorum
Budamaya çıktığı ağaçta hayatını kaybetti! Korkunç görüntüBudamaya çıktığı ağaçta hayatını kaybetti! Korkunç görüntü
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Mansur Yavaş ile ilgili bilgiyi canlı yayında açıkladı: Detayına girmek istemiyorum

Mansur Yavaş ile ilgili bilgiyi canlı yayında açıkladı: Detayına girmek istemiyorum

Yaptırımların ardından Rusya'dan flaş hamle! O ülkelere gaz akışı kesiliyor

Yaptırımların ardından Rusya'dan flaş hamle! O ülkelere gaz akışı kesiliyor

Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na sert sözler!

Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na sert sözler!

Acılı anne isyan etti! Kahreden detay

Acılı anne isyan etti! Kahreden detay

İlginizi Çekebilir

Korona da böyle başlamıştı! Bir ülkeye daha sıçradı

Korona da böyle başlamıştı! Bir ülkeye daha sıçradı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Dünyanın en sağlıklı yağını böyle kullanmaya kalkmayın!

Dünyanın en sağlıklı yağını böyle kullanmaya kalkmayın!

Yeni rekortmen oldu! Dünyanın en yaşlı insanı seçildi

Yeni rekortmen oldu! Dünyanın en yaşlı insanı seçildi

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.