Savaştan kaçan çocuk Afyon Kalesi’nden düşerek öldü

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFGANİSTAN'daki savaştan ailesiyle kaçarak Afyonkarahisar'a gelen Ali Rahmani (13), arkadaşlarıyla çıktığı Afyon Kalesi’nden düşerek öldü.
Olay saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın tarihi Afyon Kalesi’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte 4 yıl önce Afganistan'daki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Afyonkarahisar'a yerleşen Ali Rahmani, arkadaşlarıyla gezmek için geldiği Afyon Kalesi’nde surlara çıkarak oynamaya başladı. Ayağı takılınca dengesini yitiren Rahmani, 226 metre yüksekliğindeki kalenin batı tarafından düştü. Rahmani'nin beraberindeki çocukların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri başta olmak üzere Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Belediye itfaiye müdürlüğüne bağlı ekipler geldi.
CANSIZ BEDENİ 150 METRE YÜKSEKLİKTE BULUNDU
Olay yerine ilk gelen Afyonkarahisar Belediyesi Arama Kurtarma Servisi (AKS) ekibi, çocuğun düştüğü bölgeye çıkarak arama ve kurtarma çalışması başlattı. Ekipler kısa sürede Rahmani'nin cansız bedenini yaklaşık 150 metre yükseklikte ağaçlık alanda buldu. Rahmani’nin cenazesi, 2 saatte bulunduğu yerden indirilerek Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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