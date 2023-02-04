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Savaştan kaçıp Antalya'ya geldi, ailesini katletti! 'Nasıl yaptığımı bilmiyorum'

04.02.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Antalya'ya yerleşen Ukraynalı Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, 2 çocuğunu öldürüp eşini yaralamıştı. Davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıkan Navrotsky, olayı hatırlamadığını öne sürerek "Nasıl yaptığımı bilmiyorum" dedi.

Savaştan kaçıp Antalya'ya geldi, ailesini katletti! 'Nasıl yaptığımı bilmiyorum'

Olay, Antalya Alanya'da meydana gelmişti. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Ukraynalı Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, yerleştiği Alanya'da iki çocuğunu öldürüp eşini yaraladı. Tutuklanarak cezaevine yerleştirilen Navrotsky, olayı hatırlamadığını öne sürerek "Nasıl yaptığımı bilmiyorum" dedi.

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SAVAŞTAN KAÇIP ANTALYA'YA GELDİ, DEHŞET SAÇTI

Ukrayna'daki savaştan kaçan Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky ile eşi Yulia Navrotska, geçen yıl 21 Mayıs'ta, Alanya'nın Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde kaldıkları apart otelin odasında tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, bıçakla eşi Yulia Navrotska ile kızı Tetiana (6) ve oğlu Kirl'e (4) saldırdı. Yulia Navrotska kolundan yaralanırken, kızı ve oğlu ise yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. 2 kardeşin cenazeleri, uçakla ülkelerine gönderilirken, Yulia Navrotska ise tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı. Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla önce İtalya'ya gidip, geçen yıl Mart ayında da ailesiyle Alanya'ya gelerek aparta yerleştiği öğrenildi. Navrotsky'nin, eski Harkiv milletvekili olduğu, savaş öncesi Harkiv şehrindeki üniversitede öğretim üyeliği yaptığı ve ekonomi dersi verdiği belirtildi.

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"NASIL YAPTIĞIMI BİLMİYORUM"

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada, oğlu Kirl ve kızı Tetiana'yı boğazlarından bıçaklayarak öldüren Oleksiy Navrotsky, 'altsoydan akrabayı öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle ikinci defa hakim karşısına çıkarıldı. Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Navrotsky, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Navrotsky'nin tercümanı ve avukatı da hazır bulundu. Tercüman aracılığıyla Navrotsky'a, olay gününü hatırlayıp, hatırlamadığı soruldu. Olayı hatırlamadığını öne süren Navrotsky, "Nasıl yaptığımı bilmiyorum" dedi.

Daha önce Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığının yerinde olduğu raporu verildiğini hatırlatan Navrotsky'nin avukatı ise müvekkilinin 3 gün gözetim altında tutularak yeniden akıl sağlığı raporu alınması için talepte bulundu.

28 NİSAN'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildiği için eksik evrakın tamamlanması ve tutukluğunun devamına karar verip, duruşmayı 28 Nisan'a erteledi.

Kaynak: DHA

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