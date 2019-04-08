Savaştan kaçmıştı! 12 yaşındaki Suriyeli Ahmed gübre çukurunda ölü bulundu

Olay, Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde Veysel ve Ahmet G. kardeşlere ait büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; anne babasını geride bırakarak Suriye’deki iç savaştan kaçan Ahmed El Ahmed (12), Aydın’a gelerek 15 ay önce oturma izni aldı.

Bir anda ortadan kaybolmuştu

Ağabeyi ve amcasına yardım etmek için Aydın-Muğla karayolu kenarındaki çiftlikte çalışmaya başlayan Ahmed El Ahmed, bu sabah saatlerinde hayvanların bakımı yapıldıktan sonra ortadan kayboldu.

Ahmed El Ahmed, 2 saat süren aramaların ardından çiftliğin uç bölümünde yer alan yaklaşık 5 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğindeki tamamına yakını dolu olan gübre çukurunda ölü bulundu.

ÇUKURDAN ÇIKARIP YIKADILAR Amcası ve ağabeyi tarafından ölü olarak bulunduğu gübre çukurundan çıkartılan Ahmed El Ahmed, işçilerin yaşadığı misafirhanenin önüne getirilerek önce yıkandı ve daha sonra üzerine temiz kıyafetler giydirildi. Çocuğun üzerini battaniyeyle örten yakınları, olayı polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Ahmed El Ahmed’in cenazesi ve ölü bulunduğu gübre çukurunda incelemeler yaptı. Suriyeli çocuğun cenazesi, otopsi için ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, verilen çelişkili ifadeler ve çiftlikte güvenlik kamerası bulunmamasından dolayı işletme sahibi Veysel G. ve Ahmed El Ahmed’in amcasını ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.