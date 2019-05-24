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Savaştan kaçtı, zorla evlendirildi! Onu bugün herkes tanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2019 22:31 | Son Güncelleme

Herkes için her zaman bir umut olduğunu hayat hikayesiyle ortaya koyan Daniele Henkel, alışılagelmişin dışındaki yaşamıyla dikkat çekiyor.

Dünyanın en önemli kozmetik şirketlerinden birinin sahibi olan Henkel, hayatı bir anda değişen kişiler arasında yer alıyor. İşte çalışma azminin kişilerin hayatını ne denli etkilediğini anlatan o yaşam öyküsü...

Mültecilikten milyonerliğe!

İÇ SAVAŞIN GÖLGESİNDE

İÇ SAVAŞIN GÖLGESİNDE
Cezayir'de ailesiyle birlikte sıradan ancak mutlu bir hayat sürerken, 1990 yılında gelişen iç savaş, Cezayir'i karıştırmıştı.
Bu savaştan kurtulmak için Kanada'ya göçen ailesi, yeni bir hayata başlamak zorunda kaldı.

BABASINI HİÇ GÖRMEDİ

BABASINI HİÇ GÖRMEDİ
Daniele Henkel, hayatı boyunca babasını hiç görmedi.
Faslı annesi ile 18 yaşına kadar birlikte yaşayan Henkel, baba sevgisini her zaman hissetti.
Ayrıca Henkel, 18 yaşına geldiğinde annesi tarafından evlendirilmek istendi.

İSTENMEYEN EVLİLİK, SONRASINDA MUTLULUK

İSTENMEYEN EVLİLİK, SONRASINDA MUTLULUK
18 yaşında evlenmeyi hiç istemeyen Henkel, zoraki evliliğe rağmen mutlu olmayı başardı.
Kocasını kısa süre sonra sevmeye başlayan iş kadını 4 çocuk sahibi oldu.

ZOR YILLAR

ZOR YILLAR
Kocası ile birlikte Kanada'da yaşamaya başlayan Henkel, eşiyle birlikte uzun süre iş sorunu yaşadı.
Mülteci konumunda bu ülkede hayatını geçindirmeye çalışan Daniele, eşinden ayrılmak durumunda kaldı.
Sonrasında büyük bir risk alarak ticarete atılma kararı aldı.

KENDİ KÜLTÜRÜNDEN BESLENDİ

KENDİ KÜLTÜRÜNDEN BESLENDİ
Daniele Henkel'in ticarete ilk atıldığında satmaya karar verdiği ürün oldukça ilginç.
Doğu kültüründe bulunan kese, Henkel'in zeki ve cesur ticaret aklıyla Kanada'da satılmaya başlandı.
Bunun için büyük emek harcayan Cezayirli iş kadını, kapı kapı dolaşarak ürününü satmaya çalıştı.

GÜZELLİK SEKTÖRÜNDE BÜYÜMEYE BAŞLADI

GÜZELLİK SEKTÖRÜNDE BÜYÜMEYE BAŞLADI
Kese ile birlikte güzellik sektöründe fark yaratan Daniele Henkel, kadınların ilgilendikleri kozmetik ürünlerinin neler olduklarını tespit ederek bunları kendi yorumuyla birleştirdi.
Bir süre sonra bu alanda bilinen bir isim oldu. Henkel, büyüyen işlerini idare etmek için bir ofis kiraladı.

KADININ GÜCÜNÜ VURGULADI

KADININ GÜCÜNÜ VURGULADI
Ürünlerini pazarlamaya çalışırken, kadın ruhuna yönelik bir dil ve strateji kullanan Daniele Henkel, zarif kokular, makyaj malzemeleri ve diğer kozmetik ürünleri ile yelpazesini geliştirdi.
Henkel, şu anda dünyanın en önemli girişimci ve yatırımcılarından biri olarak gösteriliyor.
Ünlü iş kadını, iş dünyasında kadının gücünü bir kez daha ispatlamış durumda.
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Daniel Henkel başarı hikayesi

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