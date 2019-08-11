HABER

Savaştepe'de orman yangını (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 18:01 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı.

Savaştepe'de orman yangını (1)

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Savaştepe'nin kırsal Aşağıdanişment Mahallesi'nde bugün saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye 5 orman yangın söndürme helikopteri, 30 arazöz ve çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Rüzgarın şiddetiyle büyümeye devam eden yangın, kontrol altına alınamaya çalışılıyor.
Öte yandan çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra çevre köylerin sakinleri de yangın söndürme çalışmalarına yardım ediyor.

FOTOĞRAFLI

Savaştepe'de orman yangını (1)Savaştepe'de orman yangını (1)Savaştepe'de orman yangını (1)Savaştepe'de orman yangını (1)

PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
Bakan'dan Fırat'ın doğusu açıklamasıBakan'dan Fırat'ın doğusu açıklaması
Yolcu otobüsü ile uyuşturucu sevkine 2 tutuklamaYolcu otobüsü ile uyuşturucu sevkine 2 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusu açıklaması

Bakan'dan Fırat'ın doğusu açıklaması

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.