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Savaştepe'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, yoğun siste sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu Zekeriya Topaloğlu (41) yaşamını yitirdi, sürücü Yunus Demirci (37) yaralandı.

Savaştepe'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, yoğun siste sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu Zekeriya Topaloğlu (41) yaşamını yitirdi, sürücü Yunus Demirci (37) yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde, Mecidiye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Balıkesir'den Savaştepe yönüne giden Yunus Demirci (37) yönetimindeki 45 VD 078 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, tarlaya uçtu. Kazada, otomobildeki evli ve 3 çocuk babası Zekeriya Topaloğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Yunus Demirci, ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince Topaloğlu'nun cansız bedeni ve Yunus Demirci otomobilin içinden çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yunus Demirci ardından hastaneye kaldırıldı. Demirci'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaza nedeniyle yol tek yönlü ulaşıma kapanırken, savcının incelemesinin ardından araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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Savaştepe'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralıSavaştepe'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralıSavaştepe'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralıSavaştepe'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

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