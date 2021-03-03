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Savaştepeli kuzenlerin davası ertelendi

03.03.2021 19:49 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde bundan 15 yıl önce okula gitmek için evlerinden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bir menfezde bulunan Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak’ın öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.Balıkesir 1.

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde bundan 15 yıl önce okula gitmek için evlerinden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bir menfezde bulunan Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak’ın öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.
Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada tutuksuz yargılanan S.Y. ile A.Y. duruşma salonuna gelmedi. Büşra ve Tuğçe kuzenlerin davasında mahkeme heyeti, ailelerin avukatı İbrahim Erenci’nin talebi üzerine dosyanın Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine ve oradan gelecek cevaba göre üniversiteler içinde adli genetikçi bulunduran bir üniversiteden görüş almak üzere gönderilmesi yönünde ara karar vererek duruşmayı erteledi.

“Dosyada rapor bolluğu var”
Karabacak ve Yıldırım ailelerinin avukatı İbrahim Erenci, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporun incelenmesi için Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalına veya Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne gönderilmesini talep ettiklerini açıkladı. Dosyanın soruşturma aşamasının 11 buçuk yıl sürdüğünü söyleyen Erenci, yargılanmanın da üçüncü yılını tamamladığını belirterek, "Dosyada bir rapor bolluğu var ve bu raporlar tamamen birbirine zıt raporlar. Bunların içinde mahkeme tarafından görevlendirilmiş bir heyetin ’evet doğrudur, suçu işleyen kişiler bunlardır’ demesi bekleniyor. Bu nedenle de mahkeme heyetinin yaşadığı tereddüde de hak veriyoruz. Çocuklarınız kayboluyor, ölü bulunuyor ve 15 yıl boyunca adalet arıyorsunuz, bu hala devam ediyor. Bundan daha yakıcı bir süreç düşünemiyorum" diye konuştu.
Maktul Tuğçe’nin annesi Ayşe Yıldırım da, "Katiller şu anda elini kolunu sallaya sallaya geziyor, 15 yıl oldu. Biz içimizdeki yangınımızla hala kavruluyoruz" dedi.
Maktul Büşra Karabacak’ın annesi Hanife Karabacak ise sadece adalet istediklerini anlatarak, "Biz kimseden aş, ekmek istemedik. Sadece yavrularımızın katillerini istedik" ifadelerini kullandı.

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